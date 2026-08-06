Calendario laboral de 2027 en Baleares: festivos en las islas

Entre nacionales y autonómicos, Baleares comparte un total de 12 festivos en todo el año 2027, a los que se sumarán, cuando se den a conocer, los dos días de fiesta de cada municipio.

No ha terminado el año 2026 y ya estamos pendientes de lo que ocurrirá en 2027. Y es que muchos residentes en Baleares ya han disfrutado de sus vacaciones —otros están en ello y los más rezagados esperarán al final del verano— y sólo quieren saber cuándo tendrán las próximas vacaciones de verano. Porque aunque aún nos quedan las de Navidad en 2026, las grandes, las más esperadas, siempre son las de verano.

El primer día festivo de Baleares en 2027 es, como en el resto de España, el día 1 de enero, uno de los días de fiesta que comparte todo el territorio nacional. En total, el calendario laboral balear ya tiene contemplados sus 12 festivos, aunque todavía faltan los dos festivos locales que elige cada Ayuntamiento, para hacer el total de 14 días festivos por año.

En 2027, Baleares vivirá un mes de marzo especialmente festivo, con un total de cuatro días: el primero, el día 1, cuando se celebra el Día de les Illes Balears, festivo en todo el archipiélago en conmemoración del día que entró en vigor el Estatuto de Autonomía hace ya 43 años.

Además, en Baleares disfrutan de una de las Semanas Santas más largas del año, con tres días festivos: el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Lunes de Pascua, lo que hacen un 'puente' de cinco días sin necesidad de solicitar días extra. Estos son todos los días festivos de las islas:

1 de enero - Año Nuevo

6 de enero - Día de Reyes

1 de marzo - Día de les Illes Balears

25 de marzo - Jueves Santo

26 de marzo - Viernes Santo

29 de marzo - Lunes de Pascua

1 de mayo - Día del Trabajador

12 de octubre - Día de la Hispanidad

1 de noviembre - Día de todos los Santos

6 de diciembre - Día de la Constitución española

8 de diciembre - Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre - Navidad

Hasta que los ayuntamientos publiquen su relación de días festivos, estos son todos los días inhábiles conocidos para las islas Baleares.