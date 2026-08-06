La AEMET alerta del peligro "extremo" de incendios el día del eclipse y los vecinos de la sierra madrileña estallan: "Nos van a quemar el monte"

¿Por qué es importante? Muchos serán los que vayan a zonas boscosas para ver mejor el evento. Ante esto, los residentes temen consecuencias que "duren décadas" y advierten de los graves daños que han dejado ya las llamas.

La AEMET ya ha dado el aviso. Ya ha puesto en alerta de lo que espera el día 12 de agosto en relación a los incendios. En una jornada marcada por el eclipse solar que hará que muchos y muchas se desplacen a zonas forestales para ver todo mejor. En esa fecha, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que el riesgo de fuego, el riesgo de que aparezcan las llamas en zonas boscosas, es "muy alto o extremo" en amplias zonas del país.

Así han informado de ello en un mensaje en redes sociales, poniendo especial atención en "zonas del norte y este peninsular y en Canarias" y realizando una serie de recomendaciones para "prevenir incendios forestales y proteger zonas naturales".

Entre ellas, prohibir encender fuegos y no aparcar en zonas secas, además de mantener accesos libres para emergencias y no saturar las zonas más frágiles, evitando dejar residuos en los entornos naturales. Además, se pide no perturbar a la fauna local ni invadir fincas o territorios agrícolas.

Además, la AEMET ha anunciado que va a elaborar una predicción especial diaria sobre nubosidad, incluyendo a su predicción meteorológica general informes sobre fenómenos adversos y el pronóstico del peligro de incendios.

Consecuencia que "duren décadas"

Ante tales advertencias, y tal y como recogen en la Cadena Ser, los vecinos de la Sierra Norte de Madrid han denunciado lo peligros que puede ser este 12 de agosto por el alto riesgo de incendios. La región ya sabe lo que es lidiar con el fuego este verano y los vecinos temen que la llegada masiva de visitantes pueda dejar unas consecuencias que "duren décadas".

Así lo ha dicho Ana Hernández, portavoz de la plataforma Monte en Pie, que ha explicado que el problema son los eventos oficiales organizados en zonas rurales "con importante arbolado o pasto seco". "Es muy arriesgado y poco responsable", ha expuesto sobre la no cancelación de estos eventos.

Y es que el temor es claro. "Nos van a quemar el monte", dicen los vecinos y vecinas que, en caso de que no se cancelen estos eventos, piden que se refuercen los medios ante la gran afluencia de personas que se espera.

Por su parte, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono del Valle de Lozoya ha hecho pública una carta abierta a los ayuntamientos madrileños por el eclipse. Les ha recordado el riesgo de los incendios y los daños que las llamas han dejado ya a su paso en la región.

En el texto han reclamado medidas para garantizar la seguridad de vidas humanas y la preservación del entorno natural de la sierra y de sus residentes.

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