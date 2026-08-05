Un grupo de vecinos de Ceuta hace un censo improvisado: hay al menos 5.000 menores no acompañados

Los detalles Su intención es acudir a las autoridades en cuanto terminen para entregarles el censo y así facilitar la organización de todos los menores.

En Ceuta, la situación migratoria es crítica, con más de 1.100 menores no acompañados vagando por las calles sin protección. Los vecinos, conscientes de la vulnerabilidad de estos niños, han tomado la iniciativa de ayudarles proporcionando ropa y comida, y han comenzado a elaborar un censo que ya cuenta con 5.000 menores registrados. En este censo, se incluyen datos como el nombre completo y, si es posible, un número de contacto. La comunidad se organiza para asistir a estos niños, mientras esperan que las autoridades actúen. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visitará Ceuta para abordar la situación.

Los menores son los más vulnerables, los más débiles, pero nadie sabe realmente cuántos son. Los niños y niñas que deambulan por las calles de Ceuta sin protección están expuestos a todo tipo de peligros. Grupos de ceutíes les echan una mano facilitándoles ropa y comida. Esos mismos vecinos están elaborando, incluso, un censo de menores, y ya llevan 5.000.

Nombre completo, fecha de nacimiento y, si tienen, número de contacto. Estos son los datos que los vecinos del barrio de El Príncipe apuntan en un censo improvisado.

"La mitad de las personas no tienen teléfono, entonces les estamos diciendo que dónde se ubican para poder luego ir a informarles o avisarles de que se hubiera abierto algún centro", ha explicado Ahmed Enfed-dal, presidente de la Asociación Vecinos Príncipe Alfonso.

Los niños son su prioridad. Nacidos a partir de 2008 hay ya en la ciudad unos 5.000 menores no acompañados en la lista. Pero muchos deambulan aún por las calles solos.

Ya son 48 horas registrando datos sin parar gracias a la voluntad de una quincena de personas. "Acaban de venir 150 bolsas de bocadillos y se han repartido en menos de 1 minuto. Se están ya peleando por la comida, peleando por la higiene, por cosas básicas", ha señalado una voluntaria.

Su intención es acudir a las autoridades en cuanto terminen para entregarles el censo y así facilitar la organización de todos los menores. Un joven de 24 años ha acogido a un niño de diez en su casa. "A no ser que sea un vecino que entienda árabe, este niño ni comería ni bebería", afirma.

El viernes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llegará a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y trabajar en proteger a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Sin embargo, hasta que se decidan o se abran los centros prometidos tendrán que seguir en la calle esperando una respuesta.

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