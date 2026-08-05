Un hombre asesina a cuchilladas a su pareja en un centro comercial de Murcia y se da a la fuga

Los detalles Una mujer ha sido acuchillada presuntamente por su pareja, que se ha dado a la fuga y está siendo buscada por la Policía Nacional.

Una mujer de 44 años ha sido encontrada muerta en la trastienda de un negocio en el Centro Comercial Carrefour Infante de Murcia, presuntamente acuchillada por su pareja, quien se ha dado a la fuga. El incidente ocurrió este miércoles por la tarde, y fue un trabajador quien descubrió el cuerpo y alertó a las autoridades. La Policía Nacional, tras recibir el aviso, se desplazó al lugar y solicitó asistencia sanitaria. Una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 acudió al centro comercial, donde el personal médico certificó el fallecimiento de la víctima.

Una mujer ha muerto en la tarde de este miércoles en un centro comercial de Murcia acuchillada presuntamente por su pareja, que se ha dado a la fuga y está siendo buscada por la Policía Nacional.

A las 17:25 horas, una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaba del hallazgo de una mujer de 44 años sin vida en la trastienda de un negocio de la galería, en Centro Comercial Carrefour Infante del municipio de Murcia.

Al ser encontrada por un trabajador, este avisó rápidamente a las fuerzas de seguridad por la apariencia de tratarse de una muerte violenta. Efectivos de la Policía Nacional desplazados al lugar solicitaron la presencia de asistencia sanitaria. Hasta el lugar se movilizó una Ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyo facultativo certificó el fallecimiento de la mujer.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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