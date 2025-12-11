Cristina Pardo acompaña a la taquígrafa del Congreso en el nuevo anuncio 'polarizado' de Campofrío.

La nueva campaña publicitaria de Campofrío para la Navidad de 2025 plantea una España polarizada con la presentadora de laSexta junto a Carmen Machi, Henar Álvarez o Salva Reina entre sus protagonistas. No te pierdas el vídeo del anuncio.

Completamente polarizados, así ve a los españoles y españolas el último anuncio de Campofrío que, un año más, vuelve con su ya tradicional anuncio navideño.

Alcanzando incluso al mítico anuncio de la Lotería de Navidad, la multinacional española de elaborados cárnicos ha popularizado su campaña navideña año tras año gracias, especialmente, a la participación de diferentes actores, actrices y cómicos del panorama nacional.

Con el mismo carácter sentimental que inunda la publicidad de esta época del año, llega 'Polarizados', con Ana Rivero como narradora principal, la histórica y carismática taquígrafa del Congreso de los Diputados que, ya jubilada, se convierte en voz crítica tras haber vivido los sucesos del Congreso durante 50 años (allí estuvo tecleando aquel "quieto todo el mundo" que pronunció Tejero durante el golpe de Estado del 23F).

Junto a ella, la presentadora de Más Vale Tarde Cristina Pardo, la cómica Henar Álvarez, la actriz Carmen Machi o el actor Salva Reina... ¡Incluso una alusión al "me gusta la fruta" de Isabel Díaz Ayuso!

Campofrío presenta 'Polarizados', su anuncio navideño de 2025

Este 2025 Campofrío plantea con humor una situación muy real: un mundo en el que estar polarizados "está de moda", llegando incluso a usar aplicaciones en el móvil donde un "anillo de polarización" anima a cumplir el objetivo diario de no aceptar las opiniones ajenas.

A los niños, incluso, se les diagnostica un Trastorno de Hiper-Polarización ("THP") algo que apenas preocupa a sus padres. Salseos polémicos, falta de empatía, diferencias entre presentadores de distintas cadenas que incluso desarrollan alergia entre sí.

Así llegan los protagonistas del anuncio de Campofrío de este 2025 a "la Navidad más polarizada de nuestra historia", creando conflictos incluso durante un juego de mesa o entre amigas adolescentes por decidir quién es el amante favorito de la última serie de moda.

La polarización se extiende como una "pandemia" sin control de la que ya informan incluso en televisión... Hasta que llega Carmen Machi. "Esto de estar polarizados es más contagioso de lo que creía" dice la actriz española, recordando lo mucho que nos gusta disfrutar en España, algo en lo que absolutamente todos los protagonistas del anuncio sí están de acuerdo.

"Claro que hay plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante: nos necesitamos como el comer", cierra así Ana Rivero el anuncio acompañando el lema de este año de la empresa: "Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida".

