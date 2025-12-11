Ahora

La peste porcina provoca un ERTE para 458 trabajadores en un matadero de Osona

El expediente, aprobado por el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat catalana, ha sido solicitado por la empresa GCT Plus por causas de fuerza mayor, según han informado fuentes de esta consellería.

Efectivos de la UME trabajan en la zona cero de la peste porcina en Cataluña

El brote de peste porcina africana detectado en Collserola (Barcelona) ha provocado la presentación de un primer expediente de regulación temporal de empleo que afecta a un total de 458 trabajadores del sector cárnico de Santa Eugènia de Berga.

El expediente, aprobado por el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat catalana, ha sido solicitado por la empresa GCT Plus por causas de fuerza mayor, según han informado fuentes de esta consellería.

Según informa 'El periódico', estos empleados pertenecen a la empresa de trabajo temporal de Gctplus, que hasta ahora tenían un contrato de prestación de servicio en un macromatadero de Osona.

