Campofrío rinde homenaje a la gente en su anuncio navideño 2024: "¿A ti no te ayudó alguien?"

Gila es el protagonista del anuncio navideño de Campofrío 2024. Pero no es el único que aparece. También está Sara Montiel, Valle- Inclán, Francisco de Goya, Miguel de Cervantes, Quevedo, Santa Teresa de Jesús e Isabel la Católica, entre otros. Todos tienen algo en común: han contribuido a dar forma a la identidad de la sociedad.

En el filme, todos los personajes históricos conviven en un piso en las alturas esperando la publicación de las listas con los nombres de los elegidos que bajarán a la Tierra por unas horas. Llegando el gran día, los elegidos bajan a las calles de Madrid y quedan sorprendidos. Ya nada es como antes.

Muchos negocios locales han desaparecido y ya no hay calles para pasear tranquilamente. "Ha sido todo muy confuso", dicen. Hay casas de conocidos que se han convertido en pisos turísticos y edificios emblemáticos que son tiendas de ropa y pingos modernos. "En la plaza donde fui yo había un sitio de shusi, otro de ramén, gyozas, okonomeyaki, pokes y kebabs", añade.

El humorista comenta todo lo que ha visto con la ayuda de otros personajes, como Valle-Inclán. Todos quedan horrorizados hasta que el cómico interrumpe para destacar el buen hacer de la gente. "¿A ti no te ayudó alguien?", pregunta a los que le acompañaron.

"Los jóvenes me ayudaron cuando me vieron perdido", responden. "Una familia nos invitó a comer. Nos dijeron que siempre hay sitio para un par más", señalan otros. "En medio del caos a mí me sacaban una sonrisa. Con la que estaba cayendo", cuenta Gila.

La campaña no solo es un homenaje a la gente sino también a un denominador común: la identidad. "Cuyo mejor reflejo es nuestra forma de disfrutar de la vida, debía ser puesta en valor", afirma Juana Manso, directora de Marketing de Campofrío.

Y lo hace con caras conocidas, como Rody Aragón, quien interpreta a su padre Fofó, utilizando el mismo sombrero y camiseta que éste utilizó en sus últimas actuaciones: "Este papel es todo un regalo. Mi padre transmitía grandes valores a los niños y marcó una época que aún hoy en día papás y abuelos siguen agradeciendo", destaca Rody Aragón.

El humorista Eugenio ha sido interpretado por su hijo, Gerard Jofra, quien ha aportado todo el realismo con la utilización de las gafas, la cruz y el anillo que elaboró y llevaba su padre en sus actuaciones. De fondo suena una versión de 'Eres tú', tema con el que Mocedades representó a España en el festival de Eurovisión de 1973.