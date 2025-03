La confesión de Jordi Évole a Henar Álvarez sobre su etapa en una comunidad juvenil cristiana: "Me gustaba una monitora"

De camino a tomarse una "copita 0,0", Henar Álvarez y Jordi Évole deambulaban por las calles de Madrid en este programa de 'Lo de Évole' de 2024. En su paseo, la humorista desveló que había ido a un colegio de monjas y luego, a otro de curas. "A mí me confirmó Rouco Varela, te lo juro", desvelaba. "Creo que no sabe quién soy. A lo mejor me excomulgan del tirón", bromeaba. Incluso llegó a ser catequista.

"Yo fui monaguillo, porque mi madre es muy creyente y supongo que por agradarle a ella", confesaba el presentador. "Luego, también me metí en una comunidad juvenil cristiana, pero ahí fue porque me gustaba una monitora. Estaba coladísimo", aseguraba.

La cómica aseguraba que echaba de menos enamorarse "como lo hace uno cuando es pequeño". "A lo mejor, la vida te sorprende, pero, en líneas generales, no. Cuando éramos adolescentes nos enamorábamos con mucha pureza", reflexionaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Lo de Évole de 2024 que laSexta vuelve a emitir este domingo.