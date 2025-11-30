Hallados otros ocho jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina, en Collserola, Barcelona

Los detalles A estos animales se les realizará un análisis en las próximas horas para confirmar que han fallecido por PPA.

Otros ocho jabalíes muertos han sido hallados en la misma zona de la sierra de Collserola (Barcelona) en la que esta semana han aparecido los cuerpos de seis animales de esta especie que murieron por peste porcina africana (PPA).

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han informado a EFE de que en las últimas horas, y en el marco del dispositivo de control habilitado para frenar el avance del brote de la peste, se han encontrado los ocho cuerpos en el municipio de Cerdanyola del Vallès, animales a los que ahora se les hará un análisis para confirmar que han fallecido por PPA.

Este domingo, han indicado las mismas fuentes, se ha reforzado ese dispositivo, por lo que no se descarta que se encuentre algún otro animal muerto en la zona.

Posible intervención de la UME

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado que este domingo se llevarán a cabo capturas de posibles jabalíes infectados con la peste porcina africana en el área de Collserola (Barcelona), mediante la instalación de trampas, repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas. A su vez, ha dicho que no descarta pedir la intervención de la UME en la zona afectada.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este domingo, en la que ha pedido la colaboración ciudadana para cumplir la restricción de no acceder al Parque Natural de Collserola, que se mantiene cerrado este domingo.

"Ayer no acabó de funcionar porque es un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios, muy difícil de cerrar", ha matizado sobre el cierre, y ha dicho que la instrucción este domingo es que el parque está completamente cerrado para el ocio y que se están llevando a cabo trabajos de captura, textualmente.

Asimismo, ha dicho que se han reforzado los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Agents Rurals para evitar el acceso a Collserola, "sobre todo el radio de seis kilómetros que está blindado".

También ha explicado que el proceso de captura será coordinado por Agents Rurals, conjuntamente con el Departament de Agricultura y personal de la empresa pública Forestal Catalana, junto con la colaboración de otros cuerpos como el de Guardia Civil.

"Cualquier animal que se encuentra se debe desinfectar, hay que hacer una custodia de este animal, se debe llevar al centro de Investigación de Salud Animal y se debe hacer con unas condiciones técnicas muy avanzadas", ha explicado.

