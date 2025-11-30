Ahora

"Estamos cansados"

Una marea de manifestantes exige la dimisión de Sánchez y asevera que "la hierba mala hay que arrancarla": "Nos está llevando a la ruina"

Los detalles Ciudadanos de diferentes zonas del país han acudido al Templo de Debod para apoyar la concentración del Partido Popular y llenar la zona de banderas y pancartas en las que piden elecciones inmediatas.

Manifestación convocada por el PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Miles de personas, 40.000 según la Delegación del Gobierno, 80.000 en cifras del Partido Popular, han acudido en la mañana de este frío domingo a las inmediaciones del madrileño Templo de Debod para clamar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, la céntrica zona de la capital se llenaba de banderas, vallas de seguridad y españoles de distintos puntos del país antes de que llegara su lider, Alberto Núñez Feijóo.

Desde los primeros minutos de la mañana, había mucha expectación sobre una manifestación que llegaba tras la entrada en la prisión de Soto del Real de José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García.

A las 7:00 horas ya habían llegado los primeros asistentes, muchos de ellos procedentes de otras comunidades autónomas.

"Estaba aquí a las 7:30 horas, era de noche" decía una mujer. Otra, explicaba que no había madrugado, sino que no se había acostado. Los hay quienes han llegado desde Cantabria o de A Coruña y quienes ya son caras de lo más conocidas para los 'populares'.

El secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, sostiene que han acudido al templo para "defender la democracia y la dignidad frente a un Gobierno corrupto". Horas antes del comienzo del acto, algunos preferían coger sitio en primera fila e inmortalizar el momento con fotografías aprovechando que en ese momento aún no había aglomeraciones.

Lo que queda claro es que el pensamiento que unía a todos los manifestantes que han asistido es el descontento con el líder socialista. "Tenemos que echarlo. Los españoles estamos muy cansados", dice una manifestante, a la vez que otra señala directamente al presidente: "Este señor nos está llevando a la ruina".

Otra mujer, arropada con la bandera de España asevera que "la hierba mala hay que arrancarla", en referencia al objetivo común: que haya elecciones.

