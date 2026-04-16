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Trágico suceso

Vecinos de Villanueva (Madrid) hallan dos armas blancas que podrían haberse usado para matar al niño de 11 años

Los detalles La Guardia Civil está analizando dos armas blancas encontradas en diferentes puntos de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada gracias a la colaboración ciudadana para determinar si alguna de ellas está relacionada con el homicidio de un niño de 11 años el pasado 9 de abril.

Familiares y amigos guardan un minuto de silencio este viernes en la Plaza España del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada/ EFE/ Rodrigo JiménezFamiliares y amigos guardan un minuto de silencio este viernes en la Plaza España del Ayuntamiento de Villanueva de la CañadaEFE/ Rodrigo Jiménez
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La Guardia Civil ha informado este jueves de que la colaboración ciudadana ha facilitado dos armas blancas localizadas en diferentes puntos del municipio de Villanueva de la Cañada y que ahora se investiga si pudieron ser usadas por el joven detenido por matar a puñaladas a un niño de 11 años la semana pasada.

Ambas armas blancas, sin aparente relación entre ellas, están siendo sometidas a las pruebas periciales oportunas para determinar si alguna de ellas es el arma del crimen, según ha informado la Guardia Civil, si bien por el momento se desconocen más detalles sobre dónde fueron encontradas estas armas.

Los hechos ocurrieron hace una semana, cuando un joven de unos 22 años que padece problemas de salud mental apuñaló en repetidas ocasiones a un menor de 11 años en el Centro Cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada. A las 19:45 horas el 112 de la Comunidad de Madrid recibía el aviso del suceso. El presunto agresor huyó tras apuñalar al menor en los baños del centro.

La madre y los hermanos del niño, David, se encontraban fuera de las instalaciones esperando a que este finalizara sus clases de inglés. El menor terminó falleciendo en el hospital, mientras que el sospechoso fue detenido horas después.

La Guardia Civil puso entonces en marcha un dispositivo para localizar el posible arma del crimen, si bien tras varias horas de batidas en la zona no llegaron a encontrar ningún objeto sospechoso. Ahora la colaboración ciudadana ha facilitado dos armas blancas que podrían arrojar información al respecto.

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