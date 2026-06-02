La alcaldesa de Murcia habla de "momentos muy duros" en el incendio de Los Garres por un viento muy difícil de controlar

¿Por qué es importante? Rebeca Pérez ha trasladado a los ciudadanos que sigan "atendiendo las recomendaciones de los servicios de emergencia, informándose a través de los medios de comunicación y también de los canales oficiales".

Un incendio en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages ha activado el Plan Infomur en fase de emergencia, situación dos, movilizando a 250 efectivos de la Región de Murcia, medios locales, estatales y la UME. La alcaldesa Rebeca Pérez ha destacado la complejidad de la situación debido al viento cambiante y la orografía. Se evacuaron a 100 personas por el avance de las llamas y la toxicidad del aire. Con 300 efectivos y 11 medios aéreos, la situación está más controlada. Pérez instó a seguir las recomendaciones oficiales y destacó la colaboración entre administraciones. Se desconocen las causas del incendio, que ha afectado más de 110 hectáreas y parte de un parque forestal, sin daños personales reportados.

Un incendio declarado la tarde de este martes en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos, y mantiene en vilo a todo el municipio. Un total de 250 efectivos de la Región de Murcia se encuentran trabajando en la zona, junto a medios locales y del Estado y la UME ya ha sido activada.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha reconocido que "ha sido una tarde realmente compleja, donde ha habido momentos muy duros, donde sí que se ha comprometido la integridad de las personas porque el viento avanzaba con unos cambios y unos giros de dirección que eran muy difíciles de controlar en una zona escarpada con una orografía muy complicada y por momentos han habido acercamientos realmente peligroso a las zonas residenciales".

Por ello, ha señalado que el Ayuntamiento, de forma preventiva, ha decidido evacuar "aproximadamente a unas 100 personas". Una decisión que se ha tomado "no solo por los efectos de las llamas que iban aproximándose, sino incluso por la toxicidad y la nube tóxica que se había generado en torno a todo este territorio. Y claro, ha sido nuestra máxima preocupación". "Afortunadamente, ahora con 300 efectivos, con casi 11 medios aéreos que están desplegados por todo el entorno, la situación pasa a estar un poquito más controlada", ha dicho.

Pérez ha trasladado a los ciudadanos que sigan "atendiendo las recomendaciones de los servicios de emergencia, informándose a través de los medios de comunicación y también de los canales oficiales". Sobre todo, ha pedido que sigan siendo "muy respetuosos" y que no se acerquen a las zonas de riesgo. "Sobre todo, ha dicho, sabiendo que la unidad del Ejército va a estar en la región "para garantizar que todo este perímetro queda refrescado y que no se reaviva un incendio preocupante para todos los vecinos de Los Garres".

La alcaldesa de Murcia ha afirmado que, en cualquier caso, disponen de soluciones habitacionales "porque estamos evaluando también la calidad del aire en la zona". "Vamos a tomar decisiones a lo largo de estas próximas horas y pues podrán volver a sus viviendas, pero si no, el Ayuntamiento ya ha reservado diferentes soluciones habitacionales en hoteles, incluso centros municipales de pedanías muy cercanas como San José de la Vega, que están disponibles para todo lo que puedan necesitar, incluso también un punto de atención de los servicios de emergencia móvil para no solo recibir comida o cualquier otra necesidad que pueda requerir cualquier ciudadano, sino también la atención psicosocial, porque hemos vivido momentos muy tensos a lo largo de toda la tarde", ha informado.

Sobre si les han trasladado ya alguna primera impresión del origen del incendio, ha contestado que todavía no, pero sí "que se está estudiando y analizando". Sí, ha dicho sobre el ámbito del incendio, que ya hay "contabilizadas más de 110 hectáreas y una parte importante de un parque forestal". "Está afectando a uno de los pulmones principales de la ciudad de Murcia, pero se desconoce cuál es el origen", ha agregado.

Además, ha dicho que, a esta hora, no hay noticia de daños personas, pero sí de daños materiales. "Sobre todo de viviendas que estaban integradas en la zona forestal", donde no han podido acceder a esas viviendas que están desocupadas o no estaban ocupadas en ese momento. "Pero no sabemos qué tipo de daños porque digamos que están en zona cero", ha apuntado.

La alcaldesa ha manifestado que se trata de "una zona crítica para todos, "para el Ayuntamiento, especialmente, para la comunidad autónoma y el ministerio que nos ha ayudado". En ese punto ha resaltado la importante que es la colaboración entre todas las administraciones, y ha destacado los hidroaviones que han enviado desde el Gobierno central, "que han sido fundamentales para abordar todo el trabajo del incendio en la zona más escarpada y con una orografía más complicada.".

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