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Todavía no hay detenidos

Muere un menor de edad tras ser apuñalado en un centro cultural de Villanueva de la Cañada (Madrid)

El contexto La Guardia Civil confirma que el presunto autor del apuñalamiento ya ha sido detenido mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.

Helicóptero en el que el menor apuñalado en Villanueva de la Cañada fue trasladado al hospital 12 de Octubre de MadridHelicóptero en el que el menor apuñalado en Villanueva de la Cañada fue trasladado al hospital 12 de Octubre de MadridX (@112cmadrid)
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El menor de edad que fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid), ha fallecido, ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad. A través de un comunicado, el consistorio ha trasladado su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como ha manifestado su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".

Además, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de este viernes en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada en memoria del menor muerto y ha suspendido los actos programados en la agenda municipal.

La Guardia Civil confirma a laSexta que el presunto autor del apuñalamiento ya ha sido detenido mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:45 horas de este jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso. Cuando los equipos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) llegaron al lugar, el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

Tras ser atendido, los efectivos sanitarios lograron revertir la parada, lo estabilizaron y lo trasladaron con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

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