Segovia es la ciudad de España donde más ha subido el alquiler en 2023, desde el año 2015 se ha disparado en un 93%. El alquiler de un piso de tres habitaciones puede llegar a costar 2.400 euros al mes. ¿La razón? La ciudad se ha visto afectada por la llegada de una exclusiva universidad privada que ha disparado sus precios, ya que sus estudiantes, de alto poder adquisitivo, están dispuesto a pagarlo. Esto está provocando una auténtica burbuja que afecta a la gente de los barrios.

"Tenemos una inflación inmobiliaria, una burbuja. Lo que pasa en Segovia, no pasa en el resto de ciudades", dice David Lozoya, Gerente y administrado de grupo Lozoya, haciendo referencia a los precios de la vivienda en otras ciudades donde también se han disparado, como pueden ser Madrid o Barcelona.

La ciudad refugio para quienes no podían asumir un alquiler en Madrid, ahora se ha convertido en aquello de lo que escaparon. "Yo me he tenido que ir a Madrid con mi pareja, a la zona exterior porque era más barato", se queja una vecina.

Esta subida se debe principalmente al turismo, que aumenta los alquileres vacacionales y también a la llegada de estudiantes universitarios de alto nivel adquisitivo. "Hay zonas del centro de Segovia cerca de la universidad que son pisos muy exclusivos, pero muy caros proporcionalmente para lo que es Segovia", asegura un hombre de la zona.

La auténtica milla de oro de la ciudad se encuentra cerca de la catedral, donde hace unos meses se instaló una exclusiva universidad privada. En esta los cursos cuestan unos 25.000 euros al año. Esto ha provocado, como informa David Lozoya, Gerente y administrado de grupo Lozoya, que se esté llegando a pagar de media por un piso de tres o cuatro habitaciones "1.800 euros por habitación". "Es disparatado", denuncia.

Según algunos estudiantes de otras universidades, aquellos que pueden acceder a estos alquileres son principalmente "extranjeros que tienen bastante dinero". Pero este perfil no sale de esta zona, donde los alquileres sobrepasan los mil euros y alguno llega incluso a rozar los 5.000 euros al mes.

Un hecho que también afecta a los particulares y familias que quieren comprar en Segovia, que no encuentran viviendas a un precio asequible y se tienen que mudar a la periferia o a pueblos cerca de la ciudad. "Estamos sin alquileres, denuncia David Lozoya.

Además, desde el sector aseguran que esta subida también se debe a la llegada de fondos de inversiones desde Madrid que eligen Segovia atraídos por esta efervescencia inmobiliaria.