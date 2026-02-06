La borrasca Leonardo deja 15 ríos en nivel rojo en Andalucía con el Guadalquivir superando los cinco metros de altura

¿Por qué es importante? Las lluvias tienen en máximos el caudal de muchos ríos en Andalucía, con el Guadalete en máximos históricos a su paso por Jerez de la Frontera.

Andalucía enfrenta una crisis meteorológica severa debido a la borrasca Leonardo, que ha provocado el desalojo de 702 viviendas y mantiene a los equipos de rescate trabajando intensamente. Quince ríos, incluido el Guadalquivir, están en nivel rojo, con el Guadalquivir superando los cinco metros en Córdoba. En Lora del Río, Sevilla, han cerrado el Muro de Defensa para proteger Triana. La presa de Bornos en Cádiz está casi llena, y la de Quéntar, en Granada, supera el 70%. La llegada de la borrasca Marta agrava la situación, con lluvias intensas previstas. Pedro Sánchez ha pedido calma y paciencia ante estos días complejos.

Andalucía vive mirando al cielo. Vive mirando al agua. Mirando a los ríos y arroyos. Vive con temor ante Leonardo. Ante una borrasca que está dejando desalojos de personas. Que está causando crecida tras crecida y que tiene a los operativos de recate trabajando a destajo. Porque la lluvia no cesa. Porque la situación meteorológica no da tregua.

Y es que los ríos tienen en vilo a la ciudadanía. Son un total de 15 los que en Andalucía están en nivel rojo. Uno de ellos está el Guadalquivir, que a su paso por Córdoba supera los cinco metros de altura.

Los vecinos, lejos de sus casas. Son un total de 702 viviendas las que se han desalojado y muchas personas que allí viven han podido volver a recoger los enseres necesarios que no pudieron llevarse por falta de tiempo.

Porque la situación con el Guadalquivir preocupa. Preocupa y mucho. Preocupa en Lora del Río. Preocupa en una ciudad de Sevilla donde por segunda vez desde que se construyó en 2011 han cerrado el Muro de Defensa para proteger el barrio de Triana.

El caudal de los ríos está al límite. Lo está el Genil en Huétor Tájar. En un municipio en el que el nivel del agua ha llegado a superar los tres metros de altura en zonas donde antes ni había. El puente, dañado; las estaciones, caídas y sin opción de poder actualizar los datos.

También está al máximo la presa de Bornos, en Cádiz. Está casi llena, al 95% de su capacidad. La Guardia Civil tiene el lugar en constante vigilancia.

En Ubrique, por su parte, preocupa la fuerza del agua rompa el muro que dirige el caudal del río. Y es que son varios, son muchos, los puntos críticos en Andalucía. La presa del Quéntar, en Granada, está por encima del 70%.

Lo peor, la llegada de la borrasca Marta. La AEMET, a través de su portavoz Rubén del Campo, ha avisado que va a dejar "lluvias muy intensas tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha y Extremadura".

"Hay que estar muy pendientes de la situación. El sábado va a ser realmente muy adverso", ha insistido en su advertencia.

Ante esto, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha pedido "calma y paciencia" en desde San Roque. Además, ha lanzado un mensaje a la ciudadanía ante "unos días complejos".

