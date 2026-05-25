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Juicio histórico

El Mar Menor interviene como acusación y víctima en un juicio único en Europa contra dos empresas por vertidos

Los detalles Por primera vez en Europa, un ecosistema, en este caso el Mar Menor, ha conseguido los derechos para presentarse como acusación particular contra dos empresas agrícolas.

Imagen de archivo de una vista del Mar Menor, en Murcia.
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El Mar Menor entra en los tribunales en un juicio único en Europa que comenzará en los próximos días y que sienta en el banquillo a dos empresas agrícolas que han estado vertiendo residuos tóxicos a dicho mar.

Esta es la primera vez que un ecosistema ha conseguido los derechos para presentarse como acusación particular. "Ha sido agredida, dañada y exige una una restitución del daño causado", apunta Ramón Pagan, presidente de Pacto por el Mar Menor.

Por su parte, Ines Díez, de Greenpeace, señala que es como si el Mar Menor "nos hubiera contratado para actuar en su nombre".

El juicio investiga presuntos vertidos de salmuera con nitratos al Mar Menor entre los años de 2015 y 2017. "Fue la administración nacional quien construyó un salmueroducto", defiende Vicente Carrión, responsable de COAG en el campo de Cartagena.

La vista se celebrará en los próximos días tras haberse suspendido la semana pasada por la ausencia de un perito clave. Las acusaciones sostienen que existen pruebas suficientes de que hubo daños graves al ecosistema.

"Tenemos informe periciales, las inspecciones oculares del SEPRONA y toda la prueba pericial", asegura Ines Díez. Sin embargo, las defensas lo niegan.

La Fiscalía pide para los acusados hasta siete años de prisión y multas de 500.000 euros por los vertidos contaminantes al Mar Menor.

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