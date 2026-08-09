Así es el día a día de los migrantes que han llegado a Ceuta: duchas, búsqueda de comida o aprendizaje de idiomas

Los detalles A primera hora de la mañana comienza una rutina que se repite cada día: la Policía los desplaza hasta las zonas habilitadas para que puedan ducharse y utilizar los servicios de aseo.

En Ceuta, los jardines se han convertido en refugio nocturno para cientos de migrantes que han llegado a la ciudad. Cada mañana, la Policía los traslada a zonas habilitadas para el aseo, donde se han instalado 30 duchas y una decena de baños. A pesar de estas facilidades, los migrantes enfrentan problemas como la falta de ropa y recurren a canales de agua para lavarla. Durante el día, algunos aprovechan para aprender idiomas, especialmente inglés, mientras que otros organizan partidos de fútbol en la playa, buscando un respiro de la incertidumbre que les rodea.

Los jardines de Ceuta se han convertido en uno de los lugares donde cientos de migrantes que han llegado a la ciudad autónoma pasan la noche. A primera hora de la mañana comienza una rutina que se repite cada día: la Policía los desplaza hasta las zonas habilitadas para que puedan ducharse y utilizar los servicios de aseo.

Para muchos, se trata de cubrir las necesidades más básicas después de un viaje marcado por la incertidumbre: "Aquí pedimos una vida digna, nada más. Nada extra. Somos inmigrantes que solo pedimos una vida digna. Solo eso, nada más", explica uno de ellos.

Desde los jardines hasta la zona habilitada para el aseo hay aproximadamente dos kilómetros. Es el recorrido que realizan cada mañana quienes necesitan ducharse y asearse. En el camino, algunos aprovechan también para pedir comida a quienes encuentran por las calles.

Para atender las necesidades de los migrantes se han instalado 30 duchas y, junto a ellas, una decena de baños. Estos servicios son utilizados por los miles de migrantes que permanecen actualmente en distintos puntos de la ciudad.

Pero las dificultades no terminan con la higiene personal. La ropa es otro de los problemas cotidianos y es que muchos de quienes llegaron a Ceuta lo hicieron con muy pocas pertenencias y apenas ropa de recambio. Por eso, para poder mantenerla limpia, recurren a los canales de agua que desembocan directamente en la playa del Tarajal.

La espera también deja espacio para otras actividades. Algunos migrantes aprovechan el tiempo para aprender idiomas, especialmente inglés, con el objetivo de poder comunicarse mejor y desenvolverse en un entorno que les resulta completamente nuevo.

En la playa también se organizan partidos de fútbol. Durante unas horas, el balón permite a algunos de estos jóvenes alejarse de la incertidumbre que marca su situación y compartir tiempo con otros migrantes.

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