Los hijos de Tejero, indignados con el arzobispado de Madrid por negarse a celebrar un homenaje al golpista en la catedral militar

¿Por qué es importante? La Catedral Castrense de la capital es el principal lugar de culto para el Ejército español. En su interior descansan algunos de los militares fallecidos en el Yak42, una de las mayores tragedias de las Fuerzas Armadas españolas.

Los hijos de Antonio Tejero, el golpista del 23F, han expresado su indignación tras la negativa del arzobispado a permitir un homenaje en la Catedral Castrense de Madrid, lugar emblemático para el Ejército español. Esta catedral ha sido sede de funerales de altos mandos militares y figuras notables como el marqués de Griñón y el seleccionador Luis Aragonés. La familia Tejero, que deseaba celebrar un funeral un mes después del fallecimiento de su padre, recibió la negativa directamente del arzobispo castrense, lo que consideran una decisión sin fundamentos que afecta la caridad cristiana y contradice el espíritu evangélico.

Los hijos del golpista Antonio Tejero están indignados. Querían homenajear a su padre en la Catedral Castrense de Madrid, pero el arzobispado les ha dicho que no y parece que tiene más de una razón para ello. Por ejemplo, es el principal lugar de culto para el Ejército español. En su interior descansan algunos de los militares fallecidos en el Yak42, una de las mayores tragedias de las Fuerzas Armadas españolas.

A lo largo de la historia, ha sido sede de funerales de altos mandos militares y religiosos. Misas en honor a Juan Gómez-Acebo y de Borbón, primo del rey Felipe VI; o el duque de Sevilla, Francisco de Borbón. Sin olvidarnos de otras personalidades como Carlos Falcó, el marqués de Griñón; el escritor y periodista Alfonso Ussía o el seleccionador Luis Aragonés.

La Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, también conocida como Catedral Castrense, era también el lugar elegido por los hijos del golpista Antonio Tejero para celebrar un funeral en su honor al haber pasado un mes de su fallecimiento. Pero esta vez, la familia Tejero se ha encontrado con la negativa del arzobispado.

Según un comunicado emitido por sus seis hijos del golpista del 23F, el arzobispo castrense les habría transmitido personalmente la decisión, provocando un "profundo pesar" en la familia. "Dicha prohibición carece totalmente de fundamentos, afecta a la caridad cristiana y contradice el espíritu evangélico", denuncian.

Los hijos del autor del intento del golpe de Estado de 1981 aseguran que no se les ha dado ninguna razón eclesial.

