No hay nada mejor que sentarse en una terraza al aire libre en verano a tomar algo, y para muchos, la mejor opción es disfrutar con una cerveza helada en mano. La cerveza es una de las bebidas que más se pide en los bares españoles: según un estudio realizado por el portal británico Money CO, Madrid, Sevilla, Málaga y Barcelona se encuentran entre las ciudades en las que más se consume esta bebida alcohólica, empatando en la novena posición del ranking, con un consumo de 104 litros per capita anual.

Si bien hay que tener cierto cuidado con el consumo de bebidas alcohólicas, existen estudios que respaldan los beneficios que tiene para la salud el consumo moderado de cerveza en adultos. Uno de estos estudios, publicado en 2015, subraya los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de la cerveza en el cuerpo, amén de la mejora de la salud cardiovascular. En otro estudio, elaborado por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, se destaca no solo su poder de rehidratación, sino también su composición: la cerveza es rica en vitaminas, ácido fólico, magnesio y potasio.

Ahora bien, además de ser un país de consumo de cerveza relativamente alto, España también es país productor de buenas cervezas. Tan buenas como para entrar en el ranking ‘Beers 50’, de Brand Finance, donde se clasifican las 50 mejores cervezas de todo el mundo. En 2022, son tres las cervezas españolas que se encuentran en esta lista: en primer lugar, Estrella Damm, con origen en Barcelona, ha conseguido el 30º puesto, aunque ha bajado seis posiciones en comparación con el año pasado cuando contaba con el 24º puesto.

Algo más abajo, en el puesto 32, se encuentra la madrileña Mahou, que ha ascendido un puesto con respecto a 2021. En tercer lugar se encuentra la cerveza sevillana Cruzcampo, que cierra la lista en el puesto 50º. Es llamativo que ésta se encuentre en el ranking, teniendo en cuenta las bromas entre los consumidores de esta bebida tan popular acerca de su sabor; bromas, no obstante, que la propia compañía se suele tomar con más que buen humor.

Al igual que años anteriores, las tres primeras posiciones vuelven a ser para las prestigiosas Corona, Heineken y Budweiser. Para llevar a cabo el ranking, se ha llevado a cabo la evaluación de 5.000 cervezas de todo el mundo.

Las 50 mejores cervezas del mundo

Corona

Heineken

Budweiser

Bud Light

Modelo Especial

Snow

Miller Lite

Coors Light

Kirin

Asahi

Skol

Guinness

Victoria

BrewDog

Carlsberg

Harbin

Brahma

Michelob

Tsingtao

Stella Artois

Tecate

Busch

Truly Hard Seltzer

Natural

Antarctica

Tiger

Tuborg

Saigon

Amstel

Estrella Damm

Sapporo

Mahou

Cass

Kingfisher

Aguila

Twisted Tea

Dos Equis XX

Yanjing

Kronenbourg

333' export

Velkopopovicky Kozel

Desperados

Kinmugi

Chang

Samuel Adams

BECK’s

Carling

Foster's

Castle

Cruzcampo

La directora regional para España de Brand Finance, Teresa de Lemus, hace hincapié en la importancia de la cerveza para el país no solo a nivel de consumidor: se trata de un producto clave para agricultores, cerveceros, embotelladores, distribuidores, minoristas y hosteleros. Tras los “horribles datos” registrados en 2020 y 2021 a causa de la pandemia, “la buena noticia es que este sector se está recuperando, aunque aún no hay vuelto a niveles prepandemia”.

En 2021, el consumo en España alcanzó los 40 millones de hectolitros, un 3% menos que el consumo en contextos prepandémicos y, según Euromonitor, es improbable que se alcancen los niveles de 2019 hasta 2024. En 2022, además, hay que sumarle el aumento de los precios derivados de la inflación, que afecta no solo a esta bebida sino a muchos otros productos y servicios.

A nivel de valor de marca, Estrella Damm es “la cerveza española más valiosa”, mientras que Mahou es la que registra “mejores resultados en términos de familiaridad, consideración y reputación”.