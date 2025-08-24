Ahora

La Policía lo investiga

Herido grave un niño de 14 años tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Parla, Madrid

Los detalles El menor ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado. Posteriormente, ha sido trasladado a la UVI del Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave.

Imagen de archivo de una ambulancia en Madrid

Un menor de 14 años ha resultado herido grave este domingo tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros, ubicada en la localidad madrileña de Parla.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han señalado que el joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente ha sido trasladado a la UVI del Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave.

Tras el suceso, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

