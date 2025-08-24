Rupturas por ronquidos: son los culpables del 35% de las separaciones que suceden al final del verano

Las claves Una especialista en medicina del sueño sostiene que "cuando no descansas bien estás mucho más irritable, de mucho peor humor, además puede causar incluso faltas de memoria".

Dormir con tu pareja podría tener un precio más caro del que imaginas. Los ronquidos son los culpables del 35% de las rupturas que se dan al final del verano.

Hay quienes prefieren dormir con antifaz porque les molesta la luz o con tapones por si a alguien le da por hacer ruido. Sin embargo, muchos son incapaces de descansar si escuchan ronquidos o respiraciones, lo que causa peor humor al día siguiente, algo que finalmente puede pasar factura.

"Lo importante es el descanso. Si no duermes por la noche luego la pareja por la mañana se resiente", afirma un ciudadano.

"Mucho más irritable"

Por su parte, la doctora Leticia Juan, especialista en medicina del sueño y cofundadora del Instituto Apnea del Sueño, sostiene que "cuando no descansas bien estás mucho más irritable, de mucho peor humor, además puede causar incluso faltas de memoria".

Además, no solo está cansado el que no puede dormir, sino el que sufre estas fuertes respiraciones y más en verano."La persona que ronca sufre esos síntomas de roncador, que se despierta cansado, pero la persona que está al lado también se despierta cansado".

"El ventilador, el tema de los aires acondicionados. Si que es verdad que irritan un poco más a nivel de garganta, generan a veces una mucosidad", añade la experta.

Antes de poner punto y final a una relación, muchos prefieren irse "a otra habitación", "dar un empujoncito" o "darse media vuelta y aguantarse". No obstante, en el caso de los amigos, la cosa cambia ya que "de la mujer te puedes divorciar pero de los amigos no. Es imposible", sentencia un joven.