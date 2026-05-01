Se acabó el "por si acaso" de los antibióticos: Sanidad reduce el tamaño de las cajas para evitar la automedicación 

Los detalles Durante el próximo año, la industria farmacéutica tendrá que adaptar los envases de siete principios activos, como la amoxicilina, para evitar el autoconsumo y reducir así la resistencia a los antibióticos. Por ello, el tamaño de los envases coincidirá con el tratamiento recetado por cada médico.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que se reducirá el tamaño de las cajas de antibióticos para evitar la automedicación, ajustando el número de pastillas al tratamiento prescrito por el médico. Esto busca evitar el uso indebido de antibióticos sobrantes, que contribuye a la resistencia bacteriana. Aitor, un paciente, relata que devolvió las pastillas sobrantes a la farmacia, aunque reconoce que otros las usan sin prescripción. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pretende frenar esta práctica. Durante el próximo año, la industria farmacéutica ajustará los envases de antibióticos como la amoxicilina para combatir este problema de salud pública.

Se acabó el "por si acaso" de los antibióticos. Sanidad ha anunciado este jueves que se reducirá el tamaño de las cajas para evitar la automedicación. A partir de ahora, ni faltarán ni sobrarán pastillas; tendremos justo las que necesitamos para un ciclo. Por ello, los envases coincidirán con el tratamiento recetado por cada médico.

Aitor ha terminado su tratamiento antibiótico. Según nos cuenta, "eran 30 pastillas y eran realmente 20 las que tenía que tomar". En su caso, asegura que las pastillas que le sobraron las ha devuelto a la farmacia, pero nos confiesa que "hay gente que autoconsume productos que realmente, como le vinieron bien para no sé qué, pues los toman".

Es el caso de esta mujer. Que ha afirmado: "Cuando me ha sobrado, a lo mejor sí me lo he tomado cuando me he encontrado con los mismos síntomas otra vez". Pues es precisamente eso lo que quiere evitar la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

"Cuando contabas con sobrantes en casa, podías usar los antibióticos sin que te los hubiera prescrito un médico o, a lo mejor, utilizar una dosis o un tratamiento inadecuado", nos explican. Un detalle que se ha convertido en un gran factor que ha ayudado a la resistencia ante los antibióticos.

Durante el próximo año, la industria farmacéutica tendrá que adaptar los envases de siete principios activos, como la amoxicilina, para evitar el autoconsumo y reducir así la resistencia a los antibióticos. O cómo explican los expertos: "La incidencia de las infecciones favorecidas por bacterias multiresistentes va creciendo a pesar de los esfuerzos y es, ahora mismo, un problema de salud pública de orden mundial".

En las farmacias estos nuevos envases se irán introduciendo poco a poco, haciendo "todo lo que sea facilitar la dosis al paciente y que para él sea más cómodo". Luego, nuestro botiquín dejará de llenarse de esos "por si acaso", de pastillas que sobran. Porque, al final, "acaban caducando y, una vez al año, miramos cuáles están caducadas y a la basura" de la farmacia.

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