Basta con salir a la calle hoy para seguir encontrando experiencias en las que la mujer parte de un punto de vista mucho más desigual que el hombre. Lo hemos comprobado. En apenas un par de horas, dos personas nos han reconocido, por ejemplo, saber de una mujer a la que han despedido del trabajo cuando se quedó embarazada. Situaciones bochornosas que aún se producen en el mercado laboral español en pleno 2024.

Por eso hemos querido preguntar por la percepción de los españoles a la hora de considerar si todavía se discrimina a la mujer. Tres de cada cuatro españoles perciben que sí, que aún se discrimina a la mujer en el ámbito laboral y/o social. Según el barómetro de Invymark para la Sexta, el 54% aún creemos que se discrimina a la mujer en general.

Un caso es el de Ana, entrenadora de béisbol. Nos ha contado que "muchos de los entrenadores no me toman en serio por el hecho de ser mujer" y que "tengo que ir abriéndome paso". Aunque quién nos ha visto y quién nos ve. Ella misma asegura que hasta hace un par de años, "no había mujeres entrenadoras" en su trabajo.

Lo cierto es que la percepción de que se discrimine a la mujer en el trabajo ha descendido en los últimos 6 años. Si en 2018, el 23,9 % lo pensaba, en 2024, ese porcentaje desciende hasta el 11,4 %.

Sin embargo, preocupa otro dato que sí que ha aumentado con el paso de los años. El de las personas que consideran que la mujer ya no sufre ninguna discriminación. Ha pasado del 17,6 % en 2018 al 24,7 % en la actualidad. Sorprende, tras conocer experiencias como la de Héctor, que trabaja en el sector de la salud. Asegura que "ayer justo, un paciente me dijo que prefería ponerse conmigo porque soy chico y cree que sé un poco más".

Las diferencias se perciben mucho más por partidos. Mientras que entre los votantes de PSOE (77,6 %) y Sumar (66,7 %) una amplía mayoría sí que considera que a la mujer se la discrimina; la cifra desciende para los votantes del PP, entre los que un 34,6 % cree que sí que se la discrimina, pero un 37,9 %, no. La cifra asciende vergonzosamente entre los votantes de Vox (70,4 %).

Más políticas contra la discriminación

Existe una conciencia en la opinión pública sobre que hacen falta más políticas de discriminación positiva que apoyen la equiparación del hombre y la mujer. Una vez más, casi tres de cada cuatro encuestados (67,2 %) lo percibe, frente a un 32,5 % que no.

Las diferencias se amplifican otra vez en función de la ideología. Entre los que votan a PSOE (84,4 %) y Sumar (87 %) hay un pensamiento a favor de estas políticas. La duda vuelve a saltar entre los seguidores del PP, ya que un 52,2 % sí que cree que hacen falta más políticas de discriminación positiva, frente a un 47,4 %, que no. Los seguidores de Vox vuelven a ser la punta de lanza contra la igualdad, puesto que el 70,4 % cree que no se deberían aplicar medidas para fomentarla.

La encuesta se ha realizado a una muestra de 1.200 personas.