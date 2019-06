Desde colillas a un disco de reguetón: esta es la basura que abandonamos en la naturaleza

Montes, playas y pantanos españoles se han liberado el pasado fin de semana de 83 toneladas de basura. Es el balance final de la jornada de voluntariado para la limpieza en entornos naturales impulsada por Ecoembes y SEO/BirdLife. Cerca de 13.000 voluntarios y voluntarias en 453 puntos de España eliminaron todos esos 83.000 kilos de 'basuraleza', ese magnífico concepto que representa lo que no debería existir: dejar residuos en nuestras visitas a la naturaleza. Y aunque pueda sorprender, lo que tiramos en el campo no es solo la típica lata de bebida. En la jornada del sábado se encontraron objetos que no imaginarías: te los mostramos.

Doñana, la playa de Cambriles (Granada) o el embalse de Valmayor (Madrid) son algunos de los 453 puntos en los que 13.000 voluntarios y voluntarias pasaron la mañana limpiando sus entornos naturales. Una mañana entretenida agachándose a recoger todo tipo de objetos abandonados, como este juego de pelotas.

Entre las 83 toneladas recogidas el sábado 15 de junio, once salieron de los fondos marinos o de embalses gracias a los buzos de la Red de Vigilantes Marinos que colabora en el proyecto Libera. Y en fondos u orillas pudieron verse desde neumáticos hasta relojes, como vemos en las siguientes imágenes.

Colillas, toallitas, todo tipo de plásticos… Eso es lo que más se abandona en el campo. Y si alguien ha tenido la oportunidad de participar en una jornada de este tipo, seguro que puede atestiguar lo que es agacharse una y otra vez a recoger pequeñas porciones de plásticos y colillas.

Fumadores y fumadoras abandonan las colillas por falta de conciencia ambiental o porque piensan que son biodegradables, pero en realidad son contaminantes: la mayoría están compuestos de celulosa sintética y el papel que lo envuelve contiene sustancias tóxicas. Además, no se reciclan, así que hay que depositarlas en el contenedor gris o de tapa naranja (restos). Si no te lo crees, pregunta al asistente de reciclaje A.I.R-e, de Ecoembes, que resuelve cualquier duda sobre dónde depositar los residuos.

Es el tercer año que se lleva a cabo este proyecto. En sus dos anteriores citas, los voluntarios y voluntarias consiguieron cargar con 109 toneladas de basura, 109.000 residuos, la mayoría plásticos, que habían sido abandonados en montes, mares y pantanos.

Además, en esta ocasión, la Reina Sofía, junto con su Fundación, se ha sumado a la jornada de limpieza y ha participado como una persona más en la recogida en el embalse de Valmayor. La Fundación Reina Sofía también participa en otras acciones de Libera, como '1m2 por las playas y los mares', donde Alnitak estudia el efecto de los residuos en el mar en las tortugas de las Islas Baleares. En la foto, junto a Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la ONG conservacionista SEO/BirdLife.

Con estas jornadas de acción, Libera quiere concienciar a la sociedad sobre este problema ambiental. Una forma de visibilizar el impacto de nuestro paso por la naturaleza cuando no tenemos cuidado de recoger los residuos.

Además, algunos pueden ser peligrosos y causar cortes y accidentes, como vemos en la anterior y en la siguiente foto.

Muy peligrosos son también los metales oxidados.

Además de ciudadanos individuales, participan muchas entidades sociales, ayuntamientos y empresas.

En ocasiones, los residuos se acumulan durante tanto tiempo que la propia naturaleza se ve obligada a crecer a través de ellos, como ha pasado con este armario. ¿Quién tira un armario en medio del campo?

Los niños y niñas también fueron grandes protagonistas de esta jornada. En el embalse de Valmayor, uno decía "¡es como la búsqueda del tesoro!", a lo que matizaba una compañera de su edad "bueno, pero de basura". No iba muy desencaminado: entre la 'basuraleza' recogida había un pequeño 'tesoro': este soldadito de juguete .

Es interesante que de la basura recogida podemos averiguar hasta los gustos musicales de quienes acuden a espacios naturales…

¿Qué más extrañezas se limpiaron el sábado? Según explica el comunicado de Libera, se recogieron frigoríficos, colchones, carros de la compra, microondas, neumáticos, patinetes, televisores, juguetes, e incluso, una cabina de ducha. Aquí tenemos lo que queda de un inodoro.

Más 'basuraleza': alfombras, ropa, calzado, sillas y sillones o hasta restos agrícolas. Y una cazuela.

El abandono de plásticos en el entorno natural es uno de los mayores problemas que afronta el planeta. Se calcula que el 79% de todo el plásticos producido en los últimos 150 años en todo el mundo está acumulado en vertederos o en entornos naturales.

Libera, también liderado por Ecoembes, organización que coordina el reciclaje de envases, papel y cartón en España, también tiene una vertiente investigadora. La información de todos los residuos recogidos formarán parte de una base de datos para identificar cuáles son los residuos más presentes y en qué lugares se han abandona.