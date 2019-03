Un ejército de 28.000 voluntarios ambientales para acabar con la ‘basuraleza’

La botella de plástico que abandonamos en el campo puede acabar en nuestro organismo. No entera parece difícil, pero cada vez que dejamos un residuo en el medio ambiente lo estamos haciendo más posible. La ciencia muestra es que todos esos residuos que no se procesan adecuadamente están teniendo un impacto perjudicial en el medio ambiente y que pueden acabar en nuestro cuerpo en forma de microplásticos, como muestra el vídeo superior.

En España, un ambicioso proyecto ambiental ha conseguido identificar hasta 109.000 residuos, la mayoría plásticos, abandonados en montes, mares y pantanos. Los plásticos son uno de los residuos más encontrados dentro de Libera en las recogidas colectivas de lo que ellos llaman 'basuraleza', un juego de palabras perfecto que trata de diferenciar la basura urbana que generamos en la vida diaria con aquella que abandonamos en la naturaleza.

En total se limpiaron 169 toneladas de basura procedente del consumo humano, pero también de determinadas actividades productivas como la pesca: según el último informe de Libera, los enredos provocados principalmente por hilos de nylon, redes y cuerdas, son la causa más probable de mortalidad de tortugas marinas, aves costeras y marinas, mamíferos marinos, peces y cangrejos. De la agricultura también se generan residuos plásticos que no siempre son recuperados, el 40% según el mismo informe.

Redes de pesca encontradas en una jornada de limpieza. | Proyecto Libera.

El proyecto ha cumplido dos años y es el fruto de una alianza entre la ONG conservacionista SEO/BirdLife y Ecoembes, que coordina la recogida y reciclado de los residuos urbanos de toda España. Ambas organizaciones han presentado este lunes 4 de marzo los resultados de los dos años de batidas en el campo: desde el comienzo de su andadura, unos 28.000 voluntarios han recogido más de cien mil residuos que han sido caracterizados para formar parte de una base de datos que identifique cuáles son los residuos más presentes y en qué lugares se han abandona.

Recabar información para profundizar en la concienciación. De esta forma, explica la directora de comunicación de Ecoembes, Nieves Rey, "se podrá hacer campaña de divulgación en esos entornos". El proyecto ha convocado, y seguirá haciendo en 2019, salidas para recoger residuos liberados en bosques, pantanos, playas de hasta once comunidades autónomas, y ha conseguido unir a 740 entidades de toda España, entre ayuntamientos y otras organizaciones, para coordinar las recogidas. Pero la base del éxito de este movimiento es el voluntariado, ese "ejército de ciudadano cívicos que quieren cambiar las cosas", según apunta Rey, que ha contado para laSexta algunos detalles del proyecto, como puedes ver en el siguiente vídeo.

Libera ha conseguido extender su red de ciudadanía concienciada más allá de los ya convencidos. Muchas de esas 28.816 personas que han salido con su bolsa de basura no habían participado en voluntariado ambiental. La red de 740 entidades creada ha permitido llegar a más gente. Pero tocar la fibra de tantos a los que esto les produce indiferencia es complicado, por eso se necesita endurecer el discurso. Las ong son conscientes de que la sociedad por sí sola no se convence, nos tiene que guiar. No es la primera vez que se hace. Socialmente hoy es más feo tirar una colilla en el campo por los riesgos que conlleva, o no tirar un papel en la papelera. Esto se ha conseguido mediante acciones de concienciación, pero también mediante la sanción: "Si lanzas el mensaje de que tirar basura está mal, mucha gente no querrá que se le afee el comportamiento", apunta el coordinador del proyecto, Miguel Muñoz.

El 90% de los plásticos vertidos proceden de 10 ríos

La gran protagonista de Libera ha sido la ciudadanía, y "la concienciación tiene que seguir siendo una de las principales soluciones", ha apuntado Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes en la presentación de los datos de Libera. No obstante, Martín ha querido hacer un llamamiento tanto a la industria como a la política. A la industria, para reducir el sobreembalaje. Y a la política, un compromiso internacional: "Está bien que Europa dé pasos, pero es necesario que el mundo se mueva", una exigencia al hilo de un dato estremecedor que muestra el informe, por el solo 10 ríos de Asia y África contienen el 90% de los plásticos que llegan a nuestros mares y océanos.

Microplásticos recogidos en el mar. | Proyecto Libera

A escala mundial, la producción de plástico fue de 407 millones en 2015 y se calcula que el 79% de todo lo producido en los últimos 150 años en todo el mundo está acumulado en vertederos o en entornos naturales.

En el mismo sentido, y con respecto a la futura prohibición europea de determinados plásticos, como pajitas o bastoncillos, la directora de SEO/BirdLife ha reconocido que "vamos muy lentos", a pesar de que "la gente tienen más conciencia". A preguntas de los periodistas, Ruiz considera que "cuanto antes llegue esta prohibición, mejor".