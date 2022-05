Un adolescente de 14 años fue apuñalado en el cuello y en el glúteo a la salida del instituto concertado Centro Cultural Salmantino del distrito madrileño de Puente de Vallecas, Madrid. Estos hechos ocurrieron el pasado lunes, a las 15:30 horas, frente a un bazar cercano.

Su profesora cuenta que acabaron las clases, se metió en su despacho y de repente vio a uno de sus alumnos herido y con un cuchillo. "Apareció este niño con un cuchillo clavado en el cuello, pidiendo ayuda. En principio pensé que era una broma, pero cuando vimos salir la sangre vimos que no y llamamos a la policía inmediatamente y a la ambulancia", relata Laura Rodríguez, tutora de la víctima.

"Estaba de pie, encorvado, en malas condiciones y nos dijo en Samur que lo pusiéramos boca abajo con el cuchillo para arriba y eso hicimos", continúa describiendo la situación, que ocurrió en el bazar de enfrente del instituto.

Supuestamente, en el establecimiento esperaban a la víctima. Una mujer que lo vio desde el balcón dice que "bajaba un chico que compró y había 3 encapuchados que le pegaron una puñalada en la cara y otra en el cuello".

Las sospechas apuntan a que los agresores pueden estar relacionados con bandas juveniles. Pero el entorno de la víctima no descarta que lo confundieran con otra persona. "Él no andaba metido en nada raro, ni de bandas, ni de nada de eso...", asegura una joven que prefiere no revelar su identidad. Su profesora tampoco sabe que puede haber ocurrido: "No es contestón, nunca faltaba al respeto a nadie, es que no se sabe".

El niño de 14 años ha sido operado hoy y de momento se encuentra estable.