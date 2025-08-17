Muere un ciclista en Viladamat tras ser atropellado por un conductor que dio positivo en alcohol

¿Qué ha pasado? A eso de las 07:30, el turismo chocó contra el ciclista en la carretera GI-623, en el punto kilométrico 16,3.

Un ciclista ha fallecido tras ser atropellado por un turismo en la carretera GI-623, en Viladamat, Girona. El conductor del vehículo implicado dio positivo en el control de alcoholemia. El incidente ocurrió alrededor de las 07:30 de la mañana en el kilómetro 16,3. Los Mossos d'Esquadra detuvieron al conductor, acusándolo de un delito contra la seguridad vial y homicidio imprudente. En la escena del accidente se movilizaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de Bomberos de la Generalitat y dos unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Según informa el Servicio Catalán de Tráfico, el suceso tuvo lugar a eso de las 07:30 de la mañana, en el punto kilométrico 16,3 de la GT-623.

Los Mossos d'Esquadra, después de comprobar el positivo en la prueba de alcoholemia, ha procedido a detener al conductor del vehículo. Está acusado de un delito contra la seguridad vial y otro de homicidio imprudente.

Al lugar del suceso se han desplazado seis patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).