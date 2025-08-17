Ahora

Ya está detenido

Muere un ciclista en Viladamat tras ser atropellado por un conductor que dio positivo en alcohol

¿Qué ha pasado? A eso de las 07:30, el turismo chocó contra el ciclista en la carretera GI-623, en el punto kilométrico 16,3.

Imagen de archivo de una bicicletaImagen de archivo de una bicicletaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un ciclista ha muerto en la carretera GI-623 en el término municipal de Viladamat, en Girona, después de que un turismo le atropellase. El conductor del vehículo ha dado positivo en el control de alcoholemia.

Según informa el Servicio Catalán de Tráfico, el suceso tuvo lugar a eso de las 07:30 de la mañana, en el punto kilométrico 16,3 de la GT-623.

Los Mossos d'Esquadra, después de comprobar el positivo en la prueba de alcoholemia, ha procedido a detener al conductor del vehículo. Está acusado de un delito contra la seguridad vial y otro de homicidio imprudente.

Al lugar del suceso se han desplazado seis patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

