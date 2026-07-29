La teoría del capitán del 'City of Plymouth' sobre la fuga de Antonio Anglés del barco: "Alguien le dejó salir"

El primer oficial del City of Plymouth sostiene que la fuga de Antonio Anglés no pudo producirse sin ayuda. La docuserie 'Anglés: Historia de una fuga' reconstruye cómo el principal sospechoso del crimen de Alcàsser desapareció del barco minutos antes de que subiera la Policía.

Tras cruzar la frontera con Portugal durante su huida, Antonio Anglés logró colarse en el buque mercante 'City of Plymouth', que navegaba con destino a Dublín. La tripulación descubrió su presencia a bordo y, cuando trató de escapar lanzándose al mar, consiguió reducirlo y encerrarlo en una estancia del barco. Para evitar una nueva fuga, bloquearon la puerta y las ventanas con listones de madera mientras avisaban a la Policía.

Sin embargo, cuando los agentes subieron al mercante para detenerlo, Antonio Anglés ya no estaba. Su desaparición dio pie a una de las grandes incógnitas que rodean su fuga.

En este fragmento de 'Anglés: Historia de una fuga', docuserie que laSexta vuelve a emitir esta noche, el primer oficial del 'City of Plymouth' rememora aquellos momentos. "Estoy seguro de que alguien le dejó salir y colocó todos los tablones para que notáramos que habían abierto la puerta. Tuvo que haber sido alguien de la tripulación porque no pudo salir solo de ahí", afirma el oficial.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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