"Ahora ya es tarde": la Policía tardó 26 años en interrogar a la tripulación del barco en el que escapó Antonio Anglés, el asesino de Alcàsser

La investigación sobre la huida de Antonio Anglés dio un giro 26 años después, cuando la Policía interrogó por primera vez a la tripulación del 'City of Plymouth', el último barco en el que, según la versión oficial, fue visto. Pero ya era demasiado tarde.

"Siempre nos ha llamado la atención que nunca se interrogara por parte de la Policía española a ninguno de los tripulantes del 'City of Plymouth'", comentaba con asombro Genar Martí en 'Anglés: historia de una fuga', el documental que esta noche vuelve a emitir laSexta. Martí es uno de los periodistas que investigó hasta la saciedad cómo se produjo y (y por qué tuvo éxito) la fuga de Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcàsser, que aún hoy, más de 30 años después, sigue en paradero desconocido.

El 'City of Plymouth' era el carguero mercante irlandés en el que, según la versión oficial, logró escapar Anglés tras llegar de forma clandestina al puerto de Lisboa. Durante la travesía hasta Irlanda, varios tripulantes descubrieron en el barco la presencia de un polizón y la Policía intentó atraparle al llegar a la cosa. La versión oficial sostiene que, al verse acorralado, se lanzó al mar y desapareció.

A finales de 1996, cuatro años después del triple crimen, a la jueza que llevaba el caso se le pidió que investigara lo que ocurrió durante aquella travesía, pero ella se negó: "Dijo que era inútil".

Jorge Saucedo, quien capitanéo junto a Martí esta investigación, detalla que en 2019, 26 años después, la unidad de fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía les pidió a ellos, a los dos periodistas, toda la información que habían conseguido en Reino Unido. "Eso sirvió a la jueza para reabrir la investigación", explicaba en esta docuserie. Fue en ese momento cuando solicitó que se interrogará a todos los marineros del 'City of Plymouth'.

"Ahora ya es tarde. La Policía llega tarde", sentenciaba Martí. Muchos de los tripulantes ya han fallecido, incluidos los dos marineros que Saucedo y Martí entrevistaron.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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