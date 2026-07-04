Ahora

Fuego en Girona

"No tengo ni más sitio ni más casa que esa": el miedo de los vecinos de La Bisbal d'Empordà ante la cercanía de las llamas

¿Qué está pasando? El primer fuego de sexta generación de 2026 en España se está cebando con la provincia catalana. Hay más de 12.000 personas confinadas y 500 efectivos trabajan en su extinción.

Una vecina de La Bisbal d'Empordà
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Más de 2.000 hectáreas ha arrasado ya. Más de 12.000 personas permanecen confinadas. Más de 500 efectivos están trabajando en su extinción. Es lo que ha dejado, lo que está dejando, el fuego en La Bisbal d'Empordà en Girona. Es lo que está dejando el primer incendio de sexta categoría que se ha producido en España en 2026. Llamas que han llevado el pánico a los vecinos del lugar, que han visto cómo todo pasaba muy cerca de sus domicilios.

Así lo ha visto y vivido, por ejemplo, Susana. A sus 81 años vio el fuego a escasos metros de su propia casa. "Unas llamas enormes, madre mía", dice.

"Cojo el bolso, la documentación... y salvo corriendo. Me dice una vecina, 'sal Susana, que los vecinos se están yendo", cuenta la mujer.

Están dolidos. Dolidos y con el único pensamiento de volver. "Tienes todo allí. No tengo más casa ni más sitio que ese. Es una vida que tienes y de repente...", expresa otra vecina.

Con el paso de las horas no solo no llega la calma sino que los nervios se incrementan. "Es normal cuando tienes las llamas tan cerca. Hubo algún ataque de historia", dicen desde la Cruz Roja.

En sus pabellones se ha atendido a más de un centenar de personas. Entre ellos, los Bomberos que han descansado tras largas jornadas de trabajo y para los que los vecinos tan solo tienen palabras de agradecimiento.

Las autoridades, mientras, piden que no se circule por las carreteras cercanas a los incendios con la consigna clara de no entorpecer el trabajo de los profesionales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Hasta 400 bomberos, 250 miembros de la UME y más de 100 medios trabajan para controlar el incendio en La Bisbal d'Empordà
  2. La defensa de Leire Díez pide la nulidad de la causa en la que se investigan las adjudicaciones de la SEPI y las cloacas del PSOE
  3. Trump hace una exaltación de la fuerza económica y militar de EEUU por el Día de la Independencia: "Nuestro país está mejor que nunca"
  4. Exteriores eleva a 34 los españoles muertos por los terremotos en Venezuela
  5. De hablar de promesas "ilegales" a un "acuerdo sensato": Moreno baila al ritmo de Vox y traga con la ultraderecha en Andalucía
  6. Una boda blindada, colas de 'swifties' y un desfile incesante de famosos: Taylor Swift y Travis Kelce se dan el 'sí quiero'