"No tengo ni más sitio ni más casa que esa": el miedo de los vecinos de La Bisbal d'Empordà ante la cercanía de las llamas

¿Qué está pasando? El primer fuego de sexta generación de 2026 en España se está cebando con la provincia catalana. Hay más de 12.000 personas confinadas y 500 efectivos trabajan en su extinción.

El incendio en La Bisbal d'Empordà, Girona, ha arrasado más de 2.000 hectáreas y mantiene a más de 12.000 personas confinadas. Con más de 500 efectivos trabajando en su extinción, este es el primer incendio de sexta categoría en España en 2026. Los vecinos, como Susana de 81 años, han vivido momentos de pánico al ver las llamas cerca de sus hogares. La Cruz Roja ha atendido a más de un centenar de personas, incluyendo bomberos exhaustos. Las autoridades piden evitar circular por las carreteras cercanas para no entorpecer las labores de extinción.

Más de 2.000 hectáreas ha arrasado ya. Más de 12.000 personas permanecen confinadas. Más de 500 efectivos están trabajando en su extinción. Es lo que ha dejado, lo que está dejando, el fuego en La Bisbal d'Empordà en Girona. Es lo que está dejando el primer incendio de sexta categoría que se ha producido en España en 2026. Llamas que han llevado el pánico a los vecinos del lugar, que han visto cómo todo pasaba muy cerca de sus domicilios.

Así lo ha visto y vivido, por ejemplo, Susana. A sus 81 años vio el fuego a escasos metros de su propia casa. "Unas llamas enormes, madre mía", dice.

"Cojo el bolso, la documentación... y salvo corriendo. Me dice una vecina, 'sal Susana, que los vecinos se están yendo", cuenta la mujer.

Están dolidos. Dolidos y con el único pensamiento de volver. "Tienes todo allí. No tengo más casa ni más sitio que ese. Es una vida que tienes y de repente...", expresa otra vecina.

Con el paso de las horas no solo no llega la calma sino que los nervios se incrementan. "Es normal cuando tienes las llamas tan cerca. Hubo algún ataque de historia", dicen desde la Cruz Roja.

En sus pabellones se ha atendido a más de un centenar de personas. Entre ellos, los Bomberos que han descansado tras largas jornadas de trabajo y para los que los vecinos tan solo tienen palabras de agradecimiento.

Las autoridades, mientras, piden que no se circule por las carreteras cercanas a los incendios con la consigna clara de no entorpecer el trabajo de los profesionales.

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