"Condenadas por unanimidad": 10 años de la sentencia contra las asesinas de Isabel Carrasco

El 20 de febrero de 2016, las tres acusadas por el asesinato de la política del PP en León fueron declaradas culpables, casi dos años después de su muerte.

El 12 de mayo de 2014, la entonces presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, era asesinada en pleno centro de la ciudad. Tres disparos por la espalda, a bocajarro, acabaron con la vida de esta política del Partido Popular (PP), a plena luz del día. "Intentar explicar esto no tiene ningún sentido, es un acto cruel inútil y absurdo", dijo Mariano Rajoy, presidente del Gobierno por aquel entonces. En pocas horas, ya se sabía quiénes estaban detrás de su muerte y menos de dos años después, terminó el juicio.

Este 20 de febrero de 2026, se cumplen 10 años de la sentencia contra Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago por el asesinato de Isabel Carrasco.

El juicio, celebrado entre enero y febrero de 2016 en la Audiencia Provincial de León, concluyó con un veredicto de culpabilidad para las tres acusadas por parte del jurado popular. En marzo se conocieron las condenas: 22 años de prisión para Montserrat González como autora material del crimen y 20 años para su hija, Triana Martínez, como cooperadora necesaria.

En el caso de Raquel Gago, el fallo generó polémica. En un primer momento fue absuelta del asesinato y condenada únicamente a cinco años de prisión por encubrimiento. Sin embargo, tras los recursos presentados, el Tribunal Supremo elevó la pena hasta los 14 años al considerarla cómplice del crimen.

El asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, se produjo en una pasarela peatonal sobre el río Bernesga, en la ciudad de León. La noticia de última hora coincidió con la emisión del programa Más Vale Tarde, entonces presentado por Mamen Mendizábal. También laSexta Noticias estuvo en directo y contó todo desde el lugar de los hechos, informando minuto a minuto de lo ocurrido.

Montserrat González disparó tres veces por la espalda a la dirigente del Partido Popular en un crimen motivado por la venganza personal. González culpaba a Carrasco de acoso laboral y personal hacia su hija, Triana Martínez, que había perdido su plaza de funcionaria en la Diputación. El suceso provocó la suspensión de todos los actos de campaña de las elecciones europeas que se celebraban ese mes.

El arresto de Montserrat y Triana se produjo esa misma tarde gracias a la intervención de un policía jubilado que presenció el ataque y alertó inmediatamente a las autoridades. La investigación destapó la implicación de las tres condenadas y confirmó que Raquel Gago, policía local y amiga de Triana, ocultó el arma utilizada en el crimen en su coche. Días después, la entregó asegurando que la había encontrado en su vehículo sin saber cómo había llegado hasta allí.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.