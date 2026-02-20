Un avión con 239 pasajeros aterriza de emergencia en El Prat por humo en la cabina

Imagen de archivo de un avión de la aerolínea Wizz Air aterrizando en el aeropuerto de El Prat

Los detalles Tras el aterrizaje, los servicios de emergencia han atendido a un pasajero que sufría un cuadro de ansiedad.

Un avión de la compañía 'Wizz Air', con 239 pasajeros, tuvo que regresar al aeropuerto de El Prat tras detectar humo en la cabina. El incidente ocurrió en un vuelo de Barcelona a Varsovia, y el avión aterrizó de emergencia de forma controlada. Los pasajeros y la tripulación desembarcaron sin necesidad de asistencia externa, y el aeropuerto desactivó su Plan de Emergencia Aeronáutica después de la operación. Un pasajero fue atendido por ansiedad. Protección Civil de la Generalitat activó brevemente la alerta del Plan Aerocat, pero la desactivó al comprobar que la situación estaba bajo control.

Un avión de la compañía 'Wizz Air' con 239 pasajeros a bordo que había salido de Barcelona con destino a Varsovia ha dado media vuelta al detectar humo en la cabina y ha aterrizado de emergencia y de forma controlada en el aeropuerto del El Prat, donde los equipos sanitarios han atendido a una persona por ansiedad.

Según han informado a EFE fuentes de Protección Civil de la Generalitat, a las 11:26 horas el aeropuerto Josep Tarradellas les ha informado de que la aeronave comercial de 'Wizz Air' había tenido un incidente y que tenía humo en la cabina, por lo que el aeropuerto ha activado su Plan de Emergencia Aeronáutica en fase de Alarma General.

Así, el avión, con 239 pasajeros a bordo, había salido de Barcelona con destino a Varsovia y ha dado media vuelta para aterrizar de emergencia, y de forma controlada, en el aeropuerto barcelonés. Una vez el avión ha aterrizado, los pasajeros y la tripulación han podido desembarcar y han sido trasladados a una zona segura, ante lo que el aeropuerto, que no ha necesitado la ayuda de servicios externos, ha desactivado su plan de emergencias.

Tras ello, los servicios sanitarios del aeropuerto han atendido a un pasajero por un cuadro de ansiedad. Además, debido a esta incidencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado de forma momentánea la alerta del Plan Aerocat, aunque lo ha desactivado cuando la situación estaba bajo control.

