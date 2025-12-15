Los sindicatos desconvocarán la huelga de sanitarios tras alcanzar un preacuerdo con Sanidad

Mónica García tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el viernes.

Los detalles Los sindicatos sanitarios amenazaban con una huelga en enero. Confían en cerrar el acuerdo definitivo antes del 23 de diciembre.

El Ministerio de Sanidad ha alcanzado un preacuerdo con los sindicatos de la mesa de negociación del Estatuto Marco, lo que llevará a desconvocar la huelga indefinida prevista para finales de enero. Este acuerdo incluye reivindicaciones como la jornada de 35 horas semanales y avances en jubilaciones. Sin embargo, la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) mantiene su huelga para los días 14 y 15 de enero, ya que el preacuerdo solo involucra a sindicatos no médicos. Sanidad valora positivamente el preacuerdo y reitera su compromiso de seguir colaborando con los sindicatos y comunidades autónomas para mejorar el Sistema Nacional de Salud. Se espera cerrar un acuerdo definitivo antes del 23 de diciembre.

El Ministerio de Sanidad ha logrado este lunes alcanzar un preacuerdo con los sindicatos de la mesa de negociación del Estatuto Marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde), por lo que desconvocarán la huelga indefinida que tenían programada para finales de enero.

Así lo ha informado el Ministerio y fuentes sindicales después de la reunión que han mantenido desde esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes les convocó para consultarles si retiraba el borrador del estatuto marco tal y como le habían exigido las comunidades del PP.

Sin embargo, la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que aglutina a 16 organizaciones médicas de todo el país entre las que se encuentra AMYTS, ha explicado que el preacuerdo se ha dado con las organizaciones sindicales no médicas, por lo que mantiene la huelga para los días 14 y 15 de enero.

El preacuerdo alcanzado incorpora reivindicaciones sindicales como la jornada de 35 horas semanales y avances en la jubilación parcial y anticipada.

En lo que se refiere a la jornada de 35 horas semanales, según 'Servimedia' se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

Las materias que no forman parte del ámbito competencial del Ministerio de Sanidad y que, por tanto, no se incorporan al texto del Estatuto Marco, se abordarán mediante un acuerdo específico. "Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del Sistema Nacional de Salud", ha informado el organismo.

El Ministerio de Sanidad ha valorado de forma "muy positiva" este preacuerdo, que "demuestra que el diálogo social es el camino para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y fortalecer el Sistema Nacional de Salud".

Sanidad ha reiterado su compromiso de seguir trabajando con las organizaciones sindicales y con las comunidades autónomas para "culminar una reforma clave para el futuro del SNS".

Acuerdo definitivo antes del 23 de diciembre

Por su parte, los sindicatos del Ámbito de Negociación han confirmado el preacuerdo y confían en mantener nuevas reuniones con el Ministerio de Sanidad para cerrar un acuerdo definitivo antes del 23 de diciembre.

"Hemos conseguido avanzar en aspectos fundamentales que teníamos pendientes (...). Podremos llegar a suspender la huelga prevista para finales de enero si todo lo que hemos pactado queda reflejado en el texto", ha indicado el responsable de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.

Tras ello, ha explicado que las retribuciones que acompañan a la clasificación seguramente vayan a un acuerdo fuera del ámbito del propio texto del Estatuto Marco.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.