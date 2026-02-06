La palabra 'Morrall' vale 2,7 millones de euros: el término con el que Rosa ha ganado el bote de 'Pasapalabra'

'Zabro' fue la palabra que en 2023 hizo que Rafa Castaño a hacerse con 2,27 millones de euros; mientras que 'Jiménez' fue la que hizo millonario a Eduardo Benito en 2006.

Una palabra que vale 2,7 millones de euros, que se dice pronto: con el término 'Morrall', Rosa Rodríguez se ha llevado el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', 2,7 millones de euros, después de más de 300 programas. Se trata del "apellido de jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP".

Las palabras que se incluyen en cada Rosco de 'Pasapalabra' son elegidas, con "libertad absoluta", por los equipos que hay detrás del concurso. 'Pasapalabra' cuenta con cuatro guionistas, las "mentes pensantes" de 'Pasapalabra', que formulan las cuestiones, pero también hay un coordinador de guion y una lingüista, fundamental en la elaboración del Rosco.

Para hacer un Rosco perfecto, es importante mantener en el equilibrio: los Roscos de los dos concursantes han de tener el mismo nivel de dificultad, llegando incluso a comprobar la longitud de las palabras. Y las biblias del Rosco son, fundamentalmente, los diccionarios de la RAE y el María Molinero, aunque en su búsqueda por la variedad, además de verbos o sustantivos, también se recurre a títulos de películas o series, preguntas de geografía, cuestiones sobre tradiciones o productos típicos de diferentes regiones —con el fin de que el espectador sienta un poco suyo el Rosco—... de modo que no se repitan temáticas de forma consecutiva.

Las otras palabras de los Roscos millonarios de 'Pasapalabra'

Lo cierto es que algunas de las palabras con las que los diferentes concursantes han ido ganando sus botes en 'Pasapalabra' son de uso poco común, y nos podríamos atrever a decir que muchos espectadores ni siquiera las habían oído antes del concurso. No obstante, algunas de las últimas en ser respondidas en el Rosco del bote de 'Pasapalabra' son mucho más habituales. Estas son las palabras que dieron los mayores botes del programa:

'Zabro' - Escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos - Rafa Castaño (2023) → 2,27 millones de euros

'Jiménez' - El apellido del autor de Platero y yo - Eduardo Benito (2006) → 2,19 millones de euros

'Dux' - Título del príncipe o magistrado supremo en las repúblicas de Venecia y Génova - Pablo Díaz (2021) → 1,82 millones de euros

'Fahrenkamp' - Apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold de Bremen - Óscar Díaz (2024) → 1,81 millones de euros

'Tenebroso' - Sombrío, tétrico, negro - Manuel Romero (2004) → 1,02 millones de euros

'Revólver' - Ernesto García (2003) → 555.000 euros

'Herrmann' - Apellido del compositor de El hombre que vendió su alma - Sofía Álvarez de Eulate (2021) → 466.000 euros

