Sevilla suma desalojos ante la crecida del Guadalquivir: "El año pasado vivimos una situación parecida"

¿Por qué es importante? Vecinos de varios puntos de la provincia de Sevilla están siendo desalojados ante la crecida del río Guadalquivir. Tocina, El Palmar de Troya o Lora del Río han visto como el agua llegaba a las puertas de sus casas. "Teníamos la esperanza que el cauce bajara, pero sigue subiendo", explican Antonio y Francisco, vecinos de Tocina, a laSexta.

La crecida del río Guadalquivir ha obligado a desalojos preventivos en Sevilla, afectando a una residencia de mayores en Tocina y a vecinos y ganado en la zona. Antonio y Francisco, residentes afectados, relatan que el río sigue subiendo, recordando experiencias similares en años anteriores. En Lora del Río, la Guardia Civil ha evacuado nuevamente a familias debido a condiciones inseguras tras el regreso a sus hogares, mientras el sistema de drenaje colapsa por las lluvias. Más de 11.000 personas han sido desalojadas en Andalucía.

La crecida del río Guadalquivir ha provocado desalojos preventivos en varios puntos de la provincia de Sevilla. Así, y ante la entrada del río en el municipio, se ha evacuado por completo una residencia de mayores en Tocina. También se ha desalojado a varios vecinos, una vaquería y al ganado de la zona.

"Desalojamos nuestras viviendas a medianoche y seguimos esperando. Teníamos la esperanza que el cauce bajara, pero sigue subiendo", explican Antonio y Francisco a laSexta. No es la primera vez que se enfrentan a una situación simular. "El año pasado también llegó el agua, no llegó a entrar en las casas pero estuvo a punto. En 2010 y en 1996 también llegó una riada más grande que esta. Fue más grande", añaden.

Por otra parte, la Guardia Civil ha vuelto a desalojar a algunas familias que habían tenido que dejar sus viviendas la pasada noche en Lora del Río, tras regresar a las casas y comprobar que no habían mejorado las condiciones de seguridad en el barrio. En el municipio, debido a la tromba de lluvia, el sistema de aguas pluviales está colapsando, y ha comenzado a salir el agua por las alcantarillas.

Más de 11.000 vecinos han sido desalojados en Andalucía ante el temporal y la crecida de los ríos. Pero, ¿hasta cuándo durará esta situación? "Quizás hasta finales de la semana que viene o principios de la próxima no podamos quedarnos más tranquilos en el sur, aunque sí llovería en el norte peninsular", apunta Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, que aclara eso sí que es difícil de precisar un pronóstico a más de nueve o 10 días vista.

Rubén del Campo (AEMET): "Van a seguir llegando frentes durante los próximos días"

