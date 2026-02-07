Muere el conductor de una quitanieves tras caer desde 20 metros en Ávila

Los detalles El temporal ha dejado la peor de las consecuencias: una víctima normal. Se trata de un hombre de 40 años que ha fallecido tras caer por una ladera del puerto El Pico mientras trabajaba.

Un conductor de una máquina quitanieves de unos 40 años ha fallecido tras caer su vehículo por una pendiente de 20 metros en el puerto de El Pico, Ávila, mientras retiraba nieve causada por la borrasca Marta. El accidente ocurrió a las 16:10 horas en la N-502, en Villarejo del Valle. El Servicio de Emergencias 112 movilizó a grupos de rescate, Protección Civil, la Guardia Civil, Bomberos y servicios sanitarios, quienes confirmaron el deceso. La Junta de Castilla y León había declarado la situación 1 de emergencia por riesgo de inundaciones. El presidente Mañueco expresó sus condolencias y apoyo.

El conductor de una máquina quitanieves, de unos 40 años, ha muerto este sábado al precipitarse su vehículo por una pendiente de 20 metros en el puerto de El Pico, al sur de la provincia de Ávila, mientras trabajaba tratando de quitar la nieve que ha caído en la zona por la borrasca Marta.

El trágico suceso se ha producido sobre las 16:10 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 56,000 de la N-502 (Ávila-Córdoba), dentro del término municipal de Villarejo del Valle, cuando la máquina quitanieves que conducía ha sufrido una caída de unos 20 metros por una ladera del puerto El Pico.

Como consecuencia del siniestro, el conductor ha quedado atrapado en el interior del habitáculo, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, que ha informado al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León. Este último ha movilizado al grupo de rescate de la Junta de Castilla y León y a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de las cercanas localidades de Mombeltrán y Cuevas del Valle, así como a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a las Emergencias Sanitarias de Sacyl.

Además, también se han desplazado al lugar del suceso una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. Sin embargo, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) no ha podido acceder al punto por las malas condiciones meteorológicas, pero los servicios de Emergencias sí han confirmado el fallecimiento del conductor.

A última hora del viernes, la Junta de Castilla y León declaró la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones en la provincia de Ávila, mientras que la AEMET pronostica nevadas que podrían alcanzar los 20 centímetros de espesor en la provincia.

Condolencias de Sánchez y Mañueco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "cariño para la familia, amigos y compañeros del operario del servicio de conservación de carreteras que ha fallecido en el Puerto del Pico".

Además, ha destacado su "reconocimiento a todos los trabajadores que están desplegados para garantizar nuestra seguridad y facilitar los desplazamientos en la red de carreteras", tras lo que ha pedido "mucha precaución" y "seguir las indicaciones de los servicios de emergencia".

En la misma línea, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado estar "consternado por tan trágico suceso". "Mi más sentido pésame a la familia, compañeros y amigos del trabajador fallecido", ha publicado en su perfil de X, donde ha destacado todo su "apoyo y reconocimiento a los servicios de emergencia que se encuentran trabajando por la seguridad de todos".

