En el Día del Orgullo Friki hemos querido saber si ese término supone lo mismo para una persona de 50 años que para una de 20, y hemos comprobado que pocas palabras en nuestro diccionario tienen tantas acepciones en la calle, y no todas son negativas.

El concepto de ser 'friki' ha cambiado. Antes "mucha gente lo usaba de forma despectiva", tal y como señala un joven, mientras que otro afirma que se relacionaba esta palabra "con 'nerd' o 'tonto'". Sin embargo, en la actualidad es diferente: "Para mí ser 'friki' es algo de lo que ya no me tengo que esconder", expresa una mujer, quien destaca que hay "más mentalidades que van aceptando que no todo el mundo tiene los mismos gustos". "Ahora, cualquier persona es 'friki'", añade al respecto un hombre.

Y si pedimos una definición más concreta, una niña explica que ser 'friki' es "cuando algo te gusta mucho y eres muy aficionado a ello". Para Mario, va incluso más allá: "Es como una especie de religión, a la que llegas y te ilumina, y te das cuenta de que es lo tuyo". "Las figuras, además, es como que dan vida a lo que no está presente entre nosotros", añade.

Los denominados 'frikis' hablan de su fanatismo como si de una religión se tratara, comparando a las figuras con sus iconos, pero también se pasan a las ilustraciones, las gorras, los vasos, o incluso las botellas.

Y es que el coleccionismo es una parte fundamental de su esencia: "Sus colecciones tienen figuras únicas y no suelen abrirlas, sino que las tienen de exposición", señala Marina Gómez, artista de 'Sirena y azul'. Además, Fátima Acaso, ilustradora de 'Ackerson' cuenta que hay "desde gente muy jovencita a gente muy mayor". "Hay gente que colecciona arte, otra camisetas...", añade.

Aunque algunos también lo llevan a flor de piel y gracias a ello han hecho amigos. Y este sábado, en el Día del Orgullo Friki, nos unimos al 'frikismo' desde el lado luminoso de la fuerza.