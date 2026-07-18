El satélite Copernicus controla desde el aire el incendio de Orés con sus sensores térmicos: esta es la importante labor que realiza

¿Por qué es importante? Entre sus funciones está la de detectar la cantidad de combustible que hay, los riesgos derivados de la topografía y si hay fuego, señala dónde deberían registrarse las tareas de extinción.

El satélite Copernicus monitorea el incendio forestal en Las Cinco Villas, Zaragoza, publicando imágenes del avance del fuego que ha consumido 15.400 hectáreas. Sus sensores térmicos ayudan a evaluar áreas quemadas y guiar las tareas de restauración. Aunque solo detectan incendios en curso, son cruciales para valorar riesgos de incendio, como la cantidad de combustible y la topografía. Con la iniciativa 'FireSat', una futura constelación de 50 satélites, se espera mejorar la detección temprana. El incendio, iniciado el 15 de julio, se propagó rápidamente debido a vientos fuertes, provocando evacuaciones y la activación de cartografía de emergencia por la UE.

El satélite Copernicus ya controla el incendio forestal de Orés, en la comarca zaragozana de Las Cinco Villas, y ha publicado una imagen que muestra cómo se ve desde el aire el avance de este fuego, que sigue activo y ya ha arrasado 15.400 hectáreas.

Los sensores térmicos de Copernicus realizan barridos para registrar la temperatura de la tierra y los utiliza para su programa de emergencias. El problema es que estos satélites solo detectan los incendios cuando ya están en marcha. Sin embargo, tiene importantes labores, como "valorar las zonas quemadas, por lo que pueden guiar las tareas de restauración".

Además, permiten evaluar los riesgos de incendio de una zona concreta: detectar la cantidad de combustible, los riesgos derivados de la topografía e incluso si hubiera un incendio, dónde deberían registrarse las tareas de extinción.

En el horizonte está la iniciativa 'FireSat', una constelación de 50 satélites que barrerán el planeta cada 20 minutos, todo un reto que España podrá utilizar siendo, además, uno de los países europeos cada vez mas expuestos a calor extremo.

El incendio forestal de Las Cinco Villas se declaró el pasado 15 de julio cerca de la localidad de Orés, impulsado por fuertes vientos y baja humedad, lo que provocó una rápida propagación por la comarca. El día siguiente el incendio ya había arrasado más de 4.500 hectáreas y alcanzado edificios en la localidad de Asín, obligando a la evacuación de los residentes de Orés y de los municipios vecinos de Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo.

Ante la gravedad de la situación, la Unión Europea activó el módulo de cartografía bajo demanda del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS), concretamente el EMSR896, para proporcionar cartografía de emergencia.

Incendio más extenso de 2026

Este sábado, las llamas están avanzando por el flanco izquierdo y el fuego ya afecta a 15.400 hectáreas de terreno con un perímetro aproximado de 80 kilómetros, lo que lo convierte en el incendio más extenso en España en lo que va de año.

La imagen publicada, captada por uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 el 16 de julio de 2026, muestra las zonas de fuego activo al norte de Asín en tonos rojos y naranjas, junto a una columna de humo que se extiende hacia el oeste y refleja una extensa superficie rojiza entre Asín, Orés y Luesia que corresponde a la zona quemada resultante.

Según explica Copernicus, las imágenes y productos satelitales asisten a las autoridades de emergencia "al brindar información oportuna sobre la progresión del incendio, la extensión del área quemada y los impactos en los terrenos y asentamientos circundantes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.