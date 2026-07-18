Muere un joven de 23 años tras ser apuñalado en una pelea en Madrid.

Los detalles Dos menores resultaron heridos de gravedad por las heridas de arma blanca durante la reyerta, que tuvo lugar en el distrito de Ciudad Lineal.

Un joven de 23 años ha muerto y dos menores han resultado gravemente heridos por arma blanca en una reyerta en Ciudad Lineal. El incidente ocurrió en la calle Elfo, donde Protección Civil atendió a las víctimas a las 23:20 horas. El joven fallecido, de nacionalidad española, no pudo ser reanimado tras entrar en parada cardiorrespiratoria. Los heridos, de 17 años y nacionalidades colombiana y peruana, fueron trasladados a hospitales de Madrid con múltiples puñaladas. La Policía Nacional investiga el caso, sin detenidos hasta ahora, con la intervención de Policía Científica y el grupo V de homicidios.

Un joven de 23 años ha fallecido en la noche de este viernes y dos menores han resultado heridos de gravedad por las heridas de arma blanca que sufrieron como consecuencia de una reyerta que se ha producido en el distrito de Ciudad Lineal.

Los hechos han tenido lugar en el número 78 en la calle Elfo. Protección Civil ha atendido a las 23:20 horas a tres pacientes afectados por herida de arma blanca, según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid.

Uno de ellos, un español de 23 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria que no pudieron revertir a pesar de practicarle maniobras de reanimación. Los otros dos, de 17 años y de nacionalidad colombiana y peruana, han sido trasladados a diferentes hospitales de Madrid al presentar varias puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Agentes de la Policía Nacional ya investigan la muerte del varón, aunque de momento no hay ningún detenido, según han trasladado fuentes de la Jefatura Superior a Europa Press. Hasta el lugar se ha desplazado Policía Científica, Brigada Provincial de Información, y el grupo V de homicidios quienes se hacen cargo de la investigación.

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