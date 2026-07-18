Detenido un preso de permiso tras intentar matar a su hermano y atrincherrarse en Montserrat, Valencia

Los detalles El hombre de 50 años disfrutaba en ese momento de un permiso penitenciario. Los familiares de la víctima han sido los que han dado la voz de alarma y el dispositivo se ha alargado durante varias horas.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 50 años acusado de homicidio en grado de tentativa tras intentar asesinar a su hermano y atrincherarse en una vivienda de Montserrat, Valencia, con diversas armas blancas. El detenido, un preso en permiso penitenciario, ha regresado a prisión tras los hechos. La Central Operativa de Servicios recibió un aviso de familiares informando del ataque. Debido a la "alta peligrosidad" y "extrema violencia" del detenido, patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Montserrat rodearon la vivienda. Tras varias horas, lograron reducir y detener al hombre. La investigación fue realizada por agentes del Puesto de Alberic y las diligencias se entregaron al Tribunal de Carlet.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 50 años acusado de un homicidio en grado de tentativa tras intentar asesinar a su hermano y atrincherarse en una vivienda de Montserrat (Valencia) con diversas armas blancas.

Fuentes de la investigación han precisado que el arrestado era un preso que disfrutaba en ese momento de un permiso penitenciario y han confirmado que, tras cometer estos hechos, ha regresado a prisión.

La actuación ha tenido su origen tras recibir un aviso la Central Operativa de Servicios de los familiares de la víctima en el que se informaba de que un hombre que había apuñalado de gravedad a su hermano se había atrincherado armado en su vivienda, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Además, la situación revestía una "alta peligrosidad" por los antecedentes del detenido y la "extrema violencia" de los mismos. Por ello, diversas patrullas de la Guardia Civil han acudido al lugar, junto a la Policía Local de Montserrat, y han realizado un cerco de la vivienda con el fin de proceder a la detención del autor.

El dispositivo se ha alargado durante varias horas y, tras la necesidad de hacer uso de las medidas de compulsión "mínimas" necesarias y arrebatarle el arma, los agentes han conseguido reducir al autor y proceder a su detención.

Se trata de un hombre de 50 años a quien se le atribuye un delito homicidio en grado de tentativa. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alberic con la colaboración de la Policía Local de Montserrat y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet.

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