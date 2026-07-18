Detenidos dos sospechosos por el robo de joyas valoradas en 8.500 euros en una joyería de Gràcia

El contextoLos arrestados aprovecharon un descuido de la dependienta para acceder a una vitrina del establecimiento de la calle Gran de Gràcia. La investigación policial permitió identificarles gracias a las cámaras de seguridad y a varios testigos.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 36 años y a una mujer de 25 por un robo con fuerza en una joyería de Barcelona, en el distrito de Gràcia, donde sustrajeron joyas valoradas en 8.530 euros. El incidente ocurrió el 8 de mayo, cuando los ladrones aprovecharon un descuido de la dependienta para abrir una vitrina y llevarse varias piezas. Las cámaras de seguridad y testimonios fueron clave para identificar el vehículo de huida y a los sospechosos. Ambos detenidos tenían antecedentes en varios lugares de Europa, y el hombre tenía una orden de detención europea. La investigación sigue abierta para determinar su implicación en otros robos.

Un hombre de 36 años y a una mujer de 25 fueron detenidos el pasado martes por los Mossos d'Esquadra como presuntos autores de un robo con fuerza en una joyería de Barcelona ubicada en el distrito de Gràcia, donde fueron sustraídas las joyas, cuyo valor total asciende a 8.530 euros.

Los hechos tuvieron lugar el 8 de mayo en este establecimiento de la calle Gran de Gràcia. Según señala la investigación, los ladrones aprovecharon un descuido de la dependienta para abrir una vitrina y llevarse varias piezas. Uno vigilaba y el otro manipulaba los cierres. Uno de ellos llegó incluso a entrar de nuevo minutos después para llevarse más joyas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y las declaraciones de varios testigos han sido cruciales para que los investigadores identificaran el vehículo que utilizaron para huir los ladrones, y encontrar así a su propietario. Días antes había cedido el coche a una mujer, un hecho clave para identificar a los dos sospechosos.

Las dos personas detenidas tenían antecedentes por hechos similares en Reus (Tarragona), Tarragona, Girona, además de en otros puntos de Europa. El hombre tenía en vigor una orden europea de detención emitida por Luxemburgo por un robo con fuerza en una vivienda, además de requisitorias de Austria y Francia.

Los Mossos continúan con la investigación para esclarecer la posible participación de los arrestados en más robos de características similares.

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