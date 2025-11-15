Condenan a 270 euros de multa a un hombre por violar a una vaca en Castro de Rei

Los detalles El individuo, feriante de profesión, llegó durante las fiestas y fueron los dueños de la vaca quienes le pillaron realizando actos de índole sexual con la res. La condena, por un delito leve de maltrato animal.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha condenado a un hombre a pagar 270 euros de multa por violar a una vaca en Castro de Rei, Lugo. Además, se le ha inhabilitado durante cuatro meses para trabajar con animales. El individuo, un feriante, fue sorprendido por los dueños del animal durante las fiestas, realizando actos sexuales con la vaca. Aunque reconoció los hechos ante la Guardia Civil, no declaró en el juicio. La defensa intentó invalidar la confesión, pero el juez confirmó la condena por maltrato. La defensa ha anunciado que recurrirá la sentencia. El dueño del animal lamenta la ausencia del condenado y solo pide justicia.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha condenado, después de dos días de proceso, a 270 euros de multa al hombre acusado por violar a una vaca en Castro de Rei, en Lugo. Además, se le impone una pena por la que queda inhabilitado durante cuatro meses para trabajar con animales o para tenerlos a su cargo.

El individuo, feriante de profesión, llegó al lugar durante las fiestas cuando los dueños del animal le pillaron realizando diferentes actos de índole sexual con la vaca.

El hombre, que reconoció los hechos ante la Guardia Civil, no ha querido declarar en sede judicial en el proceso por el cual ha sido juzgado y condenado.

Según recoge 'La Voz de Galicia', la defensa alegó que la denuncia contra él estaba "plagada de contradicciones" y trató de anular la confesión, algo que el juez rechazó. En su fallo, establece que el maltrato a pesar de la ausencia de lesiones y que sus acciones supusieron "un menoscabo y una humillación para la vaca".

Tal y como recogen en dicho medio, la defensa ha anunciado que va a recurrir la sentencia del magistrado.

El dueño del animal, por su parte, lamentó la ausencia del condenado en el proceso: "No voy a reclamar ni gastos de veterinario ni nada. Es una pérdida de tiempo y más viendo que este hombre ni se ha presentado. Solo pido que pague por lo que hizo y que no vuelva a trabajar con animales".

