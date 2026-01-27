Ahora

GOLPE AL NARCOTRÁFICO

Detenidas diez personas por el tiroteo de Isla Mayor (Sevilla) en el que fue herido un agente

¿Por qué es importante? En el operativo han participado más de 250 agentes de Sevilla y Málaga que han intervenido cuatro armas cortas, 70 kilos de cocaína y 15.000 euros en efectivo.

Respuesta policial a los narcotraficantes en el sur de España. La Policía Nacional ha detenido a diez personas por el tiroteo que se produjo el pasado 8 de noviembre en Isla Mayor (Sevilla), en el que fue herido un oficial. En el operativo, llevado a cabo este martes, han participado más de 250 agentes de Sevilla y Málaga que han realizado registros en sendas ciudades que se han saldado, además, con la intervención de cuatro armas cortas, 70 kilos de cocaína y 15.000 euros en efectivo.

Asimismo, entre los diez detenidos se encuentran los presuntos autores de los disparos a los agentes, arrestados en las localidades malagueñas de Mijas y Marbella.

Por otra parte, según han informado las autoridades en un comunicado, en esta operación han participado miembros de las unidades UDYCO Central, GEO, GOES, GOIT, Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas, que han realizado entradas simultáneas en distintos puntos de ambas provincias.

El tiroteo se produjo el pasado 8 de noviembre en una nave de Isla Mayor que se utilizaba como guardería de droga, con varios agentes heridos que realizaban labores de vigilancia y seguimiento a un clan de la droga. En mitad de la madrugada, y cuando los traficantes volvían en una furgoneta, actuaron contra los agentes con armas de guerra y AK-47. Uno de los agentes tuvo que ser operado de urgencia después de que una bala le traspasara el chaleco.

