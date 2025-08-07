Roban un reloj de alta gama al arquitecto Santiago Calatrava en plena calle de Valencia

Los detalles Mientras el arquitecto Santiago Calatrava esperaba a un taxi junto a su yerno durante la noche del miércoles, un joven le empujó para arrancarle el reloj de la muñeca. El familiar persiguió al ladrón y consiguió retenerlo hasta que llegó la Policía al lugar para detenerlo.

Un hombre de 27 años robó la pasada noche del miércoles un reloj suizo valorado en más de 100.000 euros al arquitecto Santiago Calatrava, mientras estaba esperando un taxi, en Ciutat Vella, por el Pont de Fusta, en Valencia. Por suerte, todo quedó en un susto, porque pudo recuperar la joya gracias a que su yerno, que le acompañaba, corrió detrás del ladrón y consiguió retenerlo.

El robo ocurrió sobre las 20.30 horas de este miércoles, en mitad del Pont de Fusta. Calatrava, que reside habitualmente en Zúrich (Suiza), fue sorprendido por un joven que le dio un empujón para desequilibrarlo y aprovechó a arrancarle el reloj de la muñeca. Fuentes de EFE revelan que el ladrón salió corriendo y, acto seguido, su yerno le persiguió hasta alcanzarlo.

Poco después, un agente de paisano de la Policía Autonómica, junto con efectivos de la Policía Local, llegaron al lugar de los hechos y arrestaron al joven de inmediato. Finalmente, Calatrava pudo recuperar su reloj de alta gama.

Posibilidad de un robo encargado

Fuentes de Las Provincias adelantan la posibilidad de que se pueda tratar de un robo encargado por terceros, puesto que mientras estaba siendo detenido por la Policía, el joven recibió varias llamadas con prefijo de Suiza, país donde vive Calatrava. La Policía investiga si el autor actuaba con información privilegiada sobre los movimientos del arquitecto.