Vecinos de Sanlúcar de Barrameda denuncian la estafa de una agencia de viajes: cerró tras pagarle 18.000 euros

Paco Benítez y su esposa, junto a un grupo de amigos, sufrieron una estafa tras adelantar 2.080 euros para un viaje a Noruega, organizado por una agencia en Sanlúcar de Barrameda. Poco después del pago, la agencia cerró abruptamente con un cartel de "cerrado por baja médica". La dueña alegó estar hospitalizada, pero la historia resultó ser falsa. En total, el grupo perdió 18.000 euros y se estima que hay cerca de 100 afectados. Pepi Pinteño, otra víctima, había estado pagando mensualmente para el viaje. Ahora, las víctimas están considerando acciones legales, mientras Paco y sus amigos han optado por un viaje a Lanzarote para superar la decepción.

Pagar 2.000 euros como adelanto de un viaje y no volver a tener noticias de la agencia. Eso les ha pasado a Paco y su mujer en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). El matrimonio esperaba poder viajar a Noruega, pero sólo han conseguido una profunda decepción.

Al día siguiente de realizar el adelanto del pago, la dueña de la agencia se había esfumado. En la puerta de la agencia colgaba un cartel de "cerrado por baja médica" sin más respuesta ni explicación y por supuesto, se quedaron sin dinero y sin vacaciones.

"Llevábamos más de un año preparándolo", explica Paco Benítez, uno de los afectados por este fraude. Tenía planeado hacer un viaje por los fiordos noruegos junto a su mujer y a otras nueve parejas de amigos.

Tras hacer un pago el 28 de agosto, no volvieron a tener noticias de la agencia. "Le hicimos un ingreso de 2.080 euros y al día siguiente nos enteramos de que la agencia está cerrada", afirma.

Según han explicado llamaron al teléfono que aparecía en el cartel de la puerta que indicaba que el cierre se debía a una baja médica y la dueña les dijo que estaba en la UCI ingresada.

Sin embargo, aseguran que después comprobaron la historia y no era cierta. De una tacada la agencia se había llevado 18.000 euros de este grupo de amigos.

También advierten que podría haber unos 100 afectados. Una de ellas es Pepi Pinteño, que estuvo pagando 150 euros cada mes hasta que le dijeron que había un problema y le cancelaron el viaje.

Declara que también quería ir a Noruega porque es "la ilusión de mi vida". Pero de momento "estamos aquí sin dinero, sin viaje y las ilusiones y los sueños por el suelo", lamenta.

Afirma que se siente también estafada, que se produjo un "caos tremendo" y al final descubrió "que todo era humo".

Futuras acciones contra la agencia

Por el momento no hay ni rastro de la dueña y Pepi ha dejado el asunto en manos de abogados, facilitándoles los recibos de todos los pagos que ha hecho.

Por su parte, Paco y sus amigos están preparando una denuncia conjunta y para quitarse "el amargor de boca", se han escapado a Lanzarote.