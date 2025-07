Robo en casa de la exmujer de Ábalos: ningún vecino notó nada extraño esa noche

Este martes se ha conocido el robo en una vivienda relacionada con el entorno familiar del exministro José Luis Ábalos. El domicilio, ubicado en pleno centro de Madrid, pertenece a su exmujer, aunque actualmente reside allí la hija de ambos. Fue ella quien, al llegar a casa, se encontró el inmueble completamente desvalijado.

Según las primeras informaciones, los ladrones se habrían llevado varios dispositivos móviles, un ordenador portátil, dinero en efectivo y dejaron todas las estancias revueltas.

El robo ha sorprendido especialmente por la localización de la vivienda, situada en una calle céntrica y transitada, con presencia de varias cámaras de seguridad. A pesar de ello, nadie escuchó ni vio nada sospechoso.

Un vecino del edificio ha relatado ante los medios que, en torno a la medianoche, escuchó cómo tocaban a la puerta. Sin embargo, no le dio importancia. Por otra parte, varias vecinas han asegurado que no oyeron ruidos ni movimientos extraños y que conocen de vista a la familia: "Me presentó a la hija y a la exmujer hace tiempo, luego las he visto de vista, como conoces aquí a la gente".