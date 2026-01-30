Un niño británico de 15 años confiesa haber matado a otro de 12 en "asesinato aleatorio"

Los detalles El menor asesinado, Leo Ross, regresaba a su casa después de su jornada escolar cuando fue atacado por el otro niño sin que ni siquiera se conociesen y "sin mediar ninguna provocación".

Conmoción en el Reino Unido. Un niño británico de 15 años ha confesado este jueves ante un tribunal haber matado sin motivo concreto y de forma aleatoria a otro de 12 el pasado año en un parque de Birmingham, según ha informado la agencia de noticias 'EFE'.

En el momento de los hechos, que tuvieron lugar el 21 de enero de 2025, el autor del asesinato tenía 14 años. Hoy, un año más tarde, se ha celebrado una vista en un tribunal de Birmingham, donde el menor ha reconocido los hechos, además de admitir ser el autor de dos ataques previos a otras dos personas que resultaron heridas. Además, ha confesado que tenía en su poder un objeto punzante el día del asesinato del otro niño, llamado Leo Ross.

Ross regresaba a su casa después de su jornada escolar cuando fue atacado por el otro niño sin que ni siquiera se conociesen, lo que fue considerado por la policía como "un apuñalamiento al azar". Además, los investigadores afirman que "no medió ninguna provocación".

El agresor se deshizo del cuchillo arrojándolo a un río cercano, y luego se acercó al lugar de los hechos, fingiendo hacerlo de forma casual, donde aseguró a los investigadores policiales en el lugar que él se había topado con un cadáver que desconocía. El juicio se ha retrasado varios meses para permitir a los psiquiatras realizar un examen de la salud mental del acusado, que solo hoy se declaró culpable.

El juez ha fijado la sentencia para el próximo 10 de febrero. No es este el primer crimen atribuido a un menor en el Reino Unido en los últimos tiempos: el pasado septiembre, dos adolescentes de 13 años fueron condenados a ocho años y seis meses de prisión por asesinar a puñaladas a un joven de 19 en Wolverhampton.

