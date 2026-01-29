Puente defiende que la línea Madrid-Andalucía "no está abandonada" e insiste en que renovarla no es "levantarla entera"

El contexto El ministro, en una comparecencia a petición del PP, ha asegurado que en los últimos años la línea Madrid-Sevilla ha sido sometida a un "proceso profundo de renovación" y ha defendido que "no es una infraestructura abandonada ni olvidada".

En una tensa comparecencia en el Senado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió la gestión de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente de Adamuz, asegurando que no está abandonada y que las renovaciones se realizan de manera técnica y progresiva. Puente criticó al PP por exigir explicaciones al presidente del Gobierno, recordando la falta de comparecencia de Mariano Rajoy tras el accidente de Angrois. Además, acusó a la "derecha política y mediática" de difundir desinformación para minar la confianza en las instituciones, mencionando bulos sobre la calidad de materiales y gestión ferroviaria.

Jornada tensa en el Senado con la comparecencia a petición del PP del ministro de Transportes, Óscar Puente. Los 'populares' le pedían a gritos la dimisión antes de que pronunciara una palabra en la Cámara Alta sobre los recientes accidentes ferroviarios y cargaban contra el presidente del Gobierno, que comparecerá el día 11 en el Congreso, por no responder a su llamada en el Senado.

El ministro de Transportes no se ha salido del guión. Puente ha asegurado que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la que ocurrió el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero en el que murieron 45 personas, "no está olvidada ni abandonada", al mismo tiempo que ha defendido que la respuesta del conjunto de la sociedad y de todas las instituciones "ha estado a la altura".

El ministro ha reiterado que la renovación a la que fue sometida esta línea en los últimos años fue integral, aclarando que el término 'integral' no supone levantar todas las vías y cambiarlas, sino actuar "de manera progresiva, ordenada y compatible" con la explotación ferroviaria, sustituyendo los elementos que lo requieran con arreglo a criterios técnicos. "Renovar una línea no significa levantarla entera y volverla a construir, significa actuar de forma progresiva, ordenada y compatible con la explotación ferroviaria, sustituyendo los elementos que así lo requieran", ha asegurado.

"No se toman decisiones aleatorias, sino que se hace conforme a un criterio técnico, y todas las actuaciones realizadas en la renovación están respaldadas por contratos públicos con pliegos técnicos detallados", ha argumentado.

Puente ha explicado, como ejemplo, que la línea cuenta con aproximadamente 1,6 millones de traviesas en vías generales. Aunque en un primer momento solo se propuso la sustitución de un número limitado, tras posteriores inspecciones se decidió abordar "una renovación generalizada por fases". De ellas se ha ejecutado la primera fase (71.000); la segunda fase prevé hacerlo sobre 123.000 más; la tercera abarca 73.000 y hay fases adicionales proyectadas para sustituir más de 290.000. "El objetivo es cumplir el 100% de la línea", ha prometido el ministro.

En cuanto al carril, las actuaciones se realizaron de manera progresiva y basada en inspecciones técnicas. "No se ha optado por una sustitución indiscriminada, sino por intervenir cuando los parámetros de seguridad y estado así lo exigen, conforme a la normativa ferroviaria y a la buena práctica técnica", ha explicado.

Puente critica el recorte inversor del PP durante sus Gobiernos

El titular de Transportes ha enseñado dos gráficos que demuestran que ha habido "déficit de inversión" en infraestructuras ferroviarias, coincidiendo con una bajada en la inversión durante el Gobierno de Rajoy. "Cuando uno invierte, invierte si hay recursos y decisión política. No sé si había recursos, pero decisión política no había", ha resaltado.

Según Puente, "no se le puede pedir a este Gobierno que arrastre el déficit de inversión de los años en los que no ha podido gobernar.

Puente carga contra los "bulos conscientes" de la "derecha política y mediática"

Pero Puente también ha reservado unos minutos para utilizar un tono más combativo. Así, ha afeado las críticas del PP al presidente del Gobierno por no dar explicaciones en el Senado. Y ha recordado cómo actuó el gobierno de Mariano Rajoy con el accidente ferroviario de Angrois.

"¿Los 80 muertos de Angrois no se merecían la comparecencia del presidente del Gobierno?", ha espetado a los senadores del PP. "He contemplado ese debate con cierto estupor", ha afirmado el ministro defendiendo que "parece razonable que quien debe proporcionar en primer lugar las explicaciones es el ministro del ramo y más teniendo en cuenta que el presidente ha anunciado su presencia en el Congreso, donde todos los grupos del Senado están representados". Además, ha recordado que "Rajoy no consideró necesaria su comparecencia en ningún momento, ni la ministra en el Senado ni en Pleno del Congreso", puesto que lo hizo en comisión. "Si no lo explican llegaremos a la conclusión de que respetan exclusivamente la ley del embudo", ha sentenciado.

Puente también ha cargado contra los "bulos conscientes" que esparce la "derecha política y mediática", advirtiendo al PP de que la desinformación interesada "sólo beneficia" a quienes "no creen en las instituciones" ni en el país.

El ministro ha llamado la atención sobre una estrategia de "desinformación planificada" que responde a la "irrupción de un neofascismo que busca aniquilar convivencia, minar la confianza de las instituciones el miedo, que es su caldo de cultivo".

"He leído y escuchado auténticas barbaridades, algunas ya con cierta antigüedad, como que derivamos cientos de millones que debían emplearse en el mantenimiento de nuestra red ferroviaria a impulsar el ferrocarril en otros países como Marruecos", ha expresado sobre una operación que, según su versión, constituye una operación de venta de trenes concediendo un préstamo que debe ser reembolsado.

"Son bulos conscientes tras los que se encuentra la derecha política y mediática", ha agregado, mencionado otros "bulos" como que se habían usado "carriles chinos de baja calidad" u "otros materiales low cost" en la renovación del tramo ferroviario Madrid-Sevilla, la rotura de un carril viejo como causa del descarrilamiento o que los trenes auscultadores de las vías "estén abandonados y vandalizados".

Así, se pretende generar la "imagen falsa" de un Estado en el que "nada funciona" y en el que los ciudadanos están "a su suerte" y "desprotegidos", con el objetivo final de hacer "más digeribles" determinados "discursos autoritarios", ha expuesto el ministro.

"Este es el juego de la ultraderecha y lamentablemente a veces de la derecha también, y yo les llamo a la reflexión, porque esto, a los únicos que beneficia, es a los que no creen en nuestras instituciones, a los que no creen en nuestros país", ha zanjado.