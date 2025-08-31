Retoman la causa contra el excapellán investigado por presuntos abusos a alumnas del colegio Highlands en Madrid

Cinco niñas de 6 años de un colegio de La Moraleja denuncian a un cura del centro por presuntos tocamientos

El padre Marcelino de Andrés fue detenido el pasado 7 de marzo por presuntos abusos sexuales a varias alumnas del colegio Highlands School de El Encinar, Madrid. Aunque actualmente se encuentra en libertad provisional, con la medida cautelar de no poder acercarse al centro educativo ni a las niñas, la jueza de la Instrucción número 7 de Madrid retomará el próximo 19 de septiembre la causa contra el excapellán.

El colegio apartó a este hombre de sus funciones cuando se conocieron las denuncias, pero el responsable de las instalaciones asumió la responsabilidad de haber mantenido al excapellán en su plantilla.

Tanto las menores como sus padres ratificaron de nuevo el relato que se comunicó a la Policía Nacional. Pese a que el colegio cuenta con cámaras de seguridad, las supuestas agresiones se habrían cometido en un punto ciego.

Estas niñas confesaron a sus padres que el padre Marcelino les molestaba a veces y les llevaba a "sitios secretos". Fue el padre de una de ellas quien interpuso la primera denuncia por los hechos ocurridos entre abril de 2024 y marzo de 2025.

El exdirector, en el punto de mira

Según el sumario, la madre de dos antiguos alumnos expresó al director que lideraba en ese entonces el centro que temía por los comportamientos que pudiera tener el religioso. Esta mujer recordó que el cura estuvo relacionado con la congregación de los Legionarios de Cristo.

El fundador de esta congregación, Marcial Maciel, fue acusado de cometer abusos sexuales por miembros de la congregación y estudiantes.