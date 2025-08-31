Ahora

España respira

España pasa de fase de preemergencia a estado de alerta y seguimiento permanente por los incendios: "Este trágico episodio ha finalizado"

Los detalles La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha anunciado que "la campaña contra el fuego continúa y por eso nadie puede bajar la guardia".

Las últimas semanas han estado protagonizadas por la desesperación y el miedo de miles de ciudadanos españoles que han sido afectados por los múltiples incendios. Sin embargo, España puede volver a respirar: ha pasado de fase de 'preemergencia' a 'estado de alerta y seguimiento permanente'.

Más de 300.000 hectáreas han sido arrasadas tras las voraces llamas que se han cobrado la vida de cuatro personas y han causado medio centenar de heridos, además de innumerables pérdidas materiales.

Por su parte, la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, aseguraba tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod) que "este trágico episodio de la historia de nuestro país por grandes incendios forestales simultáneos en 20 días ha finalizado".

Asimismo, ha anunciado que "la campaña contra el fuego continúa y por eso nadie puede bajar la guardia": "Desde el Gobierno seguimos en esta fase de alerta y seguimiento permanente con todos los medios del Estado a disposición".

Durante este mes de agosto se han registrado 93 incendios forestales, 59 de ellos en los que se ha llegado a declarar la situación operativa dos de preemergencia.

Las labores de extinción han sido de lo más duras y es que los efectivos han luchado contra las llamas en medio de una gran ola de calor, con rachas de viento y en lugares inaccesibles en los que solo puede trabajarse a mano.

Además, hasta ahora hay 57 personas detenidas y 142 personas investigadas por estos episodios.

Hasta este sábado por la tarde, solo cuatro incendios forestales permanecían activos en Situación Operativa 2, todos ellos estabilizados y con un pronóstico muy favorable.

"Esta batalla la hemos ganado entre todos. Pero la guerra no ha terminado porque el cambio climático sigue aquí y ahora tenemos que volver a estar todos juntos para reforzar el conjunto del sistema, para ser capaces de seguir protegiendo a nuestro país", ha sentenciado Barcones.

